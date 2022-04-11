印尼高CP值泡麵變質？ 鐵粉揪關鍵：認對包裝才是美味信仰

印尼營多麵因為非常便宜又好吃而擄獲一大票粉絲，不過有一名網友近日就表示，營多麵味道變淡了，「沒有乾燥蒜頭了啊！我的快樂沒有了啊！」眼尖的網友一看便說，「不要被新版給騙了」。

原PO在Dcard上以「印尼營多麵變心了嗎？」為題分享她是營多麵成癮患者，當她讀大學沒錢時，都是去東南亞商店買印尼營多麵並煮來吃，印象中的營多麵包裝沒有中文，麵的那層是包裝亮面，裡面有油包、黑色甜甜的醬包跟白白的粉包，而且有乾燥蒜頭。

不過，她前幾天在家樂福買營多麵時發現包裝變霧面，而且黑色甜甜的醬變少了，「重點是！沒有乾燥蒜頭了啊！我的快樂沒有了啊！」味道變好淡，讓她直呼，「是因為我買了國際版嗎？」

網友紛紛留言表示原PO買到新版且包裝上印有「極品」兩字的營多麵了，「我也被『極品』系列騙過XDD你要找那種白底包裝的才是我們的美味信仰」、「全聯也在賣原版的口味」、「改去雜貨店買比較便宜」、「我都蝦皮整箱買耶」、「我上次也是買到新版，覺得超難吃，難過」、「你買錯口味了啦」、「直接去印尼店或越南店買啊，那種一箱也比較便宜」。