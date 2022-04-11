快訊

統促黨大甲媽搶轎風波 2名幹部拘提到案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印尼高CP值泡麵變質？ 鐵粉揪關鍵：認對包裝才是美味信仰

聯合新聞網 / 綜合報導
一名自稱為印尼營多麵鐵粉的網友表示，營多麵味道變好淡，讓她崩潰且疑惑地問，「是因為我買了國際版嗎？」圖擷自Dcard
一名自稱為印尼營多麵鐵粉的網友表示，營多麵味道變好淡，讓她崩潰且疑惑地問，「是因為我買了國際版嗎？」圖擷自Dcard

印尼營多麵因為非常便宜又好吃而擄獲一大票粉絲，不過有一名網友近日就表示，營多麵味道變淡了，「沒有乾燥蒜頭了啊！我的快樂沒有了啊！」眼尖的網友一看便說，「不要被新版給騙了」。

原PO在Dcard上以「印尼營多麵變心了嗎？」為題分享她是營多麵成癮患者，當她讀大學沒錢時，都是去東南亞商店買印尼營多麵並煮來吃，印象中的營多麵包裝沒有中文，麵的那層是包裝亮面，裡面有油包、黑色甜甜的醬包跟白白的粉包，而且有乾燥蒜頭。

不過，她前幾天在家樂福買營多麵時發現包裝變霧面，而且黑色甜甜的醬變少了，「重點是！沒有乾燥蒜頭了啊！我的快樂沒有了啊！」味道變好淡，讓她直呼，「是因為我買了國際版嗎？」

網友紛紛留言表示原PO買到新版且包裝上印有「極品」兩字的營多麵了，「我也被『極品』系列騙過XDD你要找那種白底包裝的才是我們的美味信仰」、「全聯也在賣原版的口味」、「改去雜貨店買比較便宜」、「我都蝦皮整箱買耶」、「我上次也是買到新版，覺得超難吃，難過」、「你買錯口味了啦」、「直接去印尼店或越南店買啊，那種一箱也比較便宜」。

Dcard 泡麵

延伸閱讀

她飯菜煮好婆婆嫌沒熟全倒掉 求助夫卻被冷回「自行解決」

他買水果茶喝到自帶「產銷履歷」 老婆回應引網爆笑：好幽默

咖啡別只會加牛奶！網推「這一物」風味升級：味道宛如星巴克

北市拉麵「一級戰區」在這？ 網推：全是排隊名店

相關新聞

五倍券快過期用不完？ 內行曝妙招：超划算

振興五倍券即將在4月30日過期，有些人想趁最後的壓線期間，看有沒有優惠活動並藉此花光，有一名網友就表示，他的五倍券連一張都還沒花，想找優惠活動卻找不到，其他內行網友便提供建議，「買3C最快花完，頂多貼一些錢」、「唐吉軻德還有五倍券優惠」。

印尼高CP值泡麵變質？ 鐵粉揪關鍵：認對包裝才是美味信仰

印尼營多麵因為非常便宜又好吃而擄獲一大票粉絲，不過有一名網友近日就表示，營多麵味道變淡了，「沒有乾燥蒜頭了啊！我的快樂沒有了啊！」眼尖的網友一看便說，「不要被新版給騙了」。

好市多加油站旁停「這輛大車」 內行一看：正常啦

美式賣場好市多不只提供大量且划算的多樣商品，部分分店也有設立加油站，給會員較優惠的油價，有一名網友最近就表示他在好市多加油站看到一輛中油的油罐車停在一旁，讓人懷疑「台灣中油的油罐車跑去Costco加油站加油嗎？」

男好奇兩知名平價火鍋店誰最頂？ 網曝「飲料」是決勝關鍵

台灣人愛吃火鍋，尤其冬天火鍋店總是人潮滿滿，夏天店家也會推出冬瓜冰沙、果汁、汽水等涼飲，吸引民眾上門，日前就有網友好奇「錢都、石二鍋這兩間平價火鍋店最頂？」他發現這兩間火鍋店都有各自擁護的粉絲，好奇大家比較喜歡哪間？不過，網歪樓大推兩間火鍋店的「飲料」。

夜市其實超好賺？ 過來人：早就賺好幾棟房了

台灣各處都有許多夜市，也因為夜市裡面除了吃喝玩樂外還可以買衣服等，所以受到男女老少的喜愛，有一名網友最近就分享，他一輩子都在夜市工作，親眼目睹夜市因疫情而停擺，卻沒聽到有人抱怨因此無法生存，這讓他好奇，是不是許多人靠夜市擺攤賺了一大筆錢，適逢疫情剛好退休？

他這樣停車不用付錢 眾人一看：無法反駁

台灣地狹人稠，要找位置停車可說是難上加難，要方便就只能找付費停車格，而近日就有一名網友分享他在全聯福利中心前停車場看到的景象，有一台小車的停車方式非常巧妙，停好停滿卻不用停車費，讓網友忍不住笑說，「沒有任何理由可以反駁這台車」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。