快訊

黑松沙士5月起漲價 一罐29元漲至35元

本土今+439 各縣市確診足跡一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他這樣停車不用付錢 眾人一看：無法反駁

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享他看到一台小車不偏不倚地停在全聯停車格中，巧妙地閃避繳費感應，讓他忍不住地說，「停車正確無誤，車格內置中100分」。圖擷自爆廢公社
一名網友分享他看到一台小車不偏不倚地停在全聯停車格中，巧妙地閃避繳費感應，讓他忍不住地說，「停車正確無誤，車格內置中100分」。圖擷自爆廢公社

台灣地狹人稠，要找位置停車可說是難上加難，要方便就只能找付費停車格，而近日就有一名網友分享他在全聯福利中心前停車場看到的景象，有一台小車的停車方式非常巧妙，停好停滿卻不用停車費，讓網友忍不住笑說，「沒有任何理由可以反駁這台車」。

原PO在「爆廢公社」分享一張位於全聯前停車場的照片，圖片中的一台橘色小車不偏不倚地停在停車格中，不僅沒有超出格子外，也巧妙地閃避繳費感應，這讓他表示「停車正確無誤，車格內置中100分」。

不少網友紛紛留言，「人不要臉果然天下無敵」、「沒購物也免付費」、「你說這台車對嗎？好像又有點不對，你說他錯嗎？又好像沒錯」、「買個東西就免費，我猜這個沒去買」。

原PO事後在留言區澄清，「其實就是自我道德的認知，車主確實是有下車進去購物的，所以我也認為沒有大問題」。

其他網友也留言，「買小車無誤」、「市區開小車就是香」、「想買這車」、「這種小車在市區真不錯欸」、「這台車超級好鑽地方停車的，某種程度上超級好找位置停，又不會被開單！」、「小車優勢霸氣外露啊！」、「可惡！突然覺得無法反駁了」、「真的不能怪他」、「沒有任何理由可以反駁這台車」、「能這樣偷吃步的只剩這台，不然你只能找變形金剛」、「建置設備的廠商故意的，量好好、算準準，就是這車種停車免費」、「重機斜放也能辦得到」。

停車場

延伸閱讀

她臉書網購雨衣收到「垃圾袋」遭全家取笑 網嘆：就是講不聽

他好奇「天龍國最大缺點是啥？」 網狂點名這2項：太離譜

台積電薪資優渥「還一堆人離職？」 知情人曝內幕：老婆受不了

18歲兒迷戀23歲外傭姐姐 父聽聞後做這件事被讚超開明

相關新聞

夜市其實超好賺？ 過來人：早就賺好幾棟房了

台灣各處都有許多夜市，也因為夜市裡面除了吃喝玩樂外還可以買衣服等，所以受到男女老少的喜愛，有一名網友最近就分享，他一輩子都在夜市工作，親眼目睹夜市因疫情而停擺，卻沒聽到有人抱怨因此無法生存，這讓他好奇，是不是許多人靠夜市擺攤賺了一大筆錢，適逢疫情剛好退休？

他這樣停車不用付錢 眾人一看：無法反駁

台灣地狹人稠，要找位置停車可說是難上加難，要方便就只能找付費停車格，而近日就有一名網友分享他在全聯福利中心前停車場看到的景象，有一台小車的停車方式非常巧妙，停好停滿卻不用停車費，讓網友忍不住笑說，「沒有任何理由可以反駁這台車」。

鞋底驚見機關「被定位了？」 網笑翻曝真正功能

被監控了？有網友發現自己的鞋底竟藏了機關，驚呼「是不是被定位了？」其他網友則解釋，那應是發光鞋燈的設計，且並沒有GPS裝置，沒有定位功能。

人妻給夫生日驚喜 家裡貼上整排價目表「現正營業中」

居酒屋對日本人來說，是能夠放鬆喝酒、品嚐料理的地方，非常受歡迎且街頭巷尾到處都有開店。最近有位日本網友，甚至為了幫老公慶生，而直接在家中變出一個居酒屋一般的空間，另許多人嘖嘖稱奇。

她打開男友家冰箱嚇呆 眾人狂讚：超美！像外國名畫

每個人家中的冰箱都有不同景象，一名網友最近就分享她男友家的冰箱冷凍庫照片，並表示她當初被這景象給嚇呆三秒，網友一看便大讚，「可以進去拍網美照了」。

清粥小菜大比拚！ 老饕都推這幾樣：屌打和牛

許多人會在早餐甚至到消夜時都喜歡吃清粥小菜，有一名網友認為清粥小菜界中一直有著雙雄爭霸，也就是玉筍跟肉鬆，然而許多網友也紛紛推薦他們的心頭好，「當豆棗不在？」、「土豆麵筋屌打」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。