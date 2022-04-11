他這樣停車不用付錢 眾人一看：無法反駁

台灣地狹人稠，要找位置停車可說是難上加難，要方便就只能找付費停車格，而近日就有一名網友分享他在全聯福利中心前停車場看到的景象，有一台小車的停車方式非常巧妙，停好停滿卻不用停車費，讓網友忍不住笑說，「沒有任何理由可以反駁這台車」。

原PO在「爆廢公社」分享一張位於全聯前停車場的照片，圖片中的一台橘色小車不偏不倚地停在停車格中，不僅沒有超出格子外，也巧妙地閃避繳費感應，這讓他表示「停車正確無誤，車格內置中100分」。

不少網友紛紛留言，「人不要臉果然天下無敵」、「沒購物也免付費」、「你說這台車對嗎？好像又有點不對，你說他錯嗎？又好像沒錯」、「買個東西就免費，我猜這個沒去買」。

原PO事後在留言區澄清，「其實就是自我道德的認知，車主確實是有下車進去購物的，所以我也認為沒有大問題」。

其他網友也留言，「買小車無誤」、「市區開小車就是香」、「想買這車」、「這種小車在市區真不錯欸」、「這台車超級好鑽地方停車的，某種程度上超級好找位置停，又不會被開單！」、「小車優勢霸氣外露啊！」、「可惡！突然覺得無法反駁了」、「真的不能怪他」、「沒有任何理由可以反駁這台車」、「能這樣偷吃步的只剩這台，不然你只能找變形金剛」、「建置設備的廠商故意的，量好好、算準準，就是這車種停車免費」、「重機斜放也能辦得到」。