人妻給夫生日驚喜 家裡貼上整排價目表「現正營業中」

居酒屋對日本人來說，是能夠放鬆喝酒、品嚐料理的地方，非常受歡迎且街頭巷尾到處都有開店。最近有位日本網友，甚至為了幫老公慶生，而直接在家中變出一個居酒屋一般的空間，另許多人嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「mayu3108per」最近分享一張照片，畫面中看到牆上貼滿了「啤酒」、「炸雞」、「餃子」等許多菜單，桌上還擺著用筷架整齊架好的筷子，彷彿就像是日式居酒屋一般，等著客人上門吃飯的場景。

然而這並不是真正的居酒屋，而是mayu3108per為了要幫老公慶生，親手特別做的布置。mayu3108per表示她在每一年老公生日時，都會化身居酒屋的女老闆，為老公準備豐盛的餐點，也順便將家中裝潢成居酒屋的風格，讓這頓飯吃起來更加津津有味。

在特別氣氛下享用的生日大餐，吃起來也格外美味。圖擷取自 twitter ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

網友們也紛紛表示「好強！這可以開店了吧」、「全部都是自己弄的嗎？太厲害了吧」、「好棒喔我下次也來試試看」、「這菜單也太豐富」、「都是很受歡迎的料理呢」、「當妳的老公太幸福了吧」、「感覺就像到了高級店」、「改天我也來準備給老公好了」、「我可能到一半就覺得麻煩，最後還是花錢出去吃了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康