惡鄰任孫擾人清夢 不聽勸還嗆：小孩本來就這樣

雖然小孩活動力高，喜歡在外玩耍再正常不過。不過日前一名網友提到，鄰居小孩每天早上從凌晨六點多開始在整棟樓奔跑，甚至連狗也跟著吠叫，家人也不管，讓原PO氣炸發文。

原PO在「爆怨公社」提到，鄰居小孩每天早上不到七點就開始在整棟樓到處跑，再來換高山犬吠叫，就連祖孫講話也都是高分貝。連續好幾年每天重蹈覆轍，從一開始好好說，到現在已撕破臉，對方都是同一句：「我們家小孩本來就會這樣跑」，使網友不堪其擾。

許多網友為此狀況為原PO抱不平，「小童是需要教育的...次數多了，自然有所改善！會說小孩本就這樣的人...根本是寵過頭了」、「惡鄰永遠不會改的，我也有發惡鄰的文在爆怨」、「惡鄰居總會把自己做的奇葩行為合理化，只能說不要臉就天下無敵」、「你就半夜一樣搞，然後鄰居來請你父母出來說『小孩子本來就這樣』」。

部分網友也分享自己遇到惡鄰居的經驗，「至少他還承認是他！我家樓上的每晚跑跳碰，還有小孩大聲尖叫，明明聽得一清二楚，他們還是死不承認」、「那還算不錯了，比我家樓上強太多了。我家樓上講完他比你更兇，然後死性不改！」、「有相同困擾，隔壁養狗（會亂叫的那種）真的吵。說話也很大聲，窗戶又開著」。