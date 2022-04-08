他在阿妹演唱會大哭和母出櫃 結局神反轉惹笑網友

歌手張惠妹(阿妹)展開《ASMR》世界巡演，睽違七年再度站上台北小巨蛋，一開就是12場。日前一名男網友在參加演唱會時，意外向媽媽出櫃，媽媽雖然嚇傻，不過隔天卻說要幫他安排和朋友的兒子相親，讓男網友慶幸自己有一位開明的媽媽。

阿妹一向力挺LGBTQIA+，她演唱的《彩虹》一曲更是唱到許多同志族群的心坎裡。一名男網友在「Dcard」發文分享，日前和媽媽參加阿妹演唱會聽到《彩虹》時，不禁想起與前男友的過往。阿妹在舞台表示：「我有一個心願，我希望『同志』這個稱謂，可以從世界上消失。因為我覺得沒有人因為自己喜歡同性，而被冠上一個特別的稱謂，其實我們都一樣，只有真正的愛，什麼愛都一樣」。原PO聽到更是崩潰大哭，坐在媽媽隔壁的人也同樣爆哭。

原PO媽媽疑惑問他為何這麼多人都在哭，才發現原PO也正在哭，他告訴媽媽：「會哭這麼慘幾乎都是gay」。當下媽媽嚇傻去了廁所，不過回來後還是繼續high。隔天媽媽問原PO要不要幫他安排相親，媽媽提到她以前的朋友兒子也是同志，「可以湊合」，讓原PO慶幸有個這麼開明的媽媽。

許多網友留言表示，「好感動好好笑，媽媽直接變媒婆，拜託先不要」、「媽媽馬上想幫你找對象」、「真為你開心」、「但媽媽湊合是不是可以先不要」、「羨慕原po有開明的媽媽」、「我也是大爆哭，男友偷偷哭了4次」。