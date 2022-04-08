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今年首颱馬勒卡生成 最新路徑曝 強度逼中颱這時最近台灣

未來將與病毒共存 網點名這項措施「最該廢」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇發問「現在要跟病毒共存了，希望先廢掉哪個措施？」。示意圖／聯合報系資料照
有網友好奇發問「現在要跟病毒共存了，希望先廢掉哪個措施？」。示意圖／聯合報系資料照

台灣本土疫情增溫，連日確診數突破百例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言「清零已經是不可能，未來將走向與病毒共存」。有網友就好奇發問「現在要跟病毒共存了，希望先廢掉哪個措施？」，文章引發熱烈討論。

該名網友在PTT上問卦，「現在要跟病毒共存了，希望先廢掉哪個措施？」，他表示如果要跟病毒共存，許多措施勢必要跟著改掉，看起來先改的應該是防疫旅館、隔離等措施，但這些措施對日常生活影響不大，不同於戴口罩、實聯制、高鐵台鐵禁食、到處量體溫、噴酒精等，與日常生活息息相關的措施。

文章曝光，網友們紛紛留言指出，「入境隔離，匡列者居家」、「體溫吧，根本沒啥用」、「隔離對生活影響很大」、「下午兩點的疫情記者會」、「口罩可以減少病毒傳播，應該是最晚廢的」、「社交距離app真的沒用」。

大部分網友都點名「簡訊實聯制」，「實聯制最沒用」、「實聯制和量體溫，這種表面功夫就快廢吧」、「實聯制已經沒必要了，疫調沒辦法做」、「實聯制趕快廢」。

實聯制 隔離

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