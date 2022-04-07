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動漫迷因《一袋米要扛幾樓》奪臺北文學首獎 作者親回網狂賀
日前第24屆臺北文學獎公布得獎名單，其中PTT眼尖網友發現，現代詩首獎的作品〈一袋米要扛幾樓〉，名稱取自知名動漫《火影忍者》中的迷因哏，引發網友議論。後來意外釣出得獎作者現身說法，並讓網友留言大推，直呼恭喜。
動漫《火影忍者》中，培因的經典台詞「痛みを感じろ」（感受痛苦吧！)的空耳(在流行用語為刻意將所聽到的詞句的發音，以另一個發音近似的詞句重寫內容）近似「一袋米要扛幾樓」，也讓這句話成為經典網路迷因。近日，PTT網友發現第24屆臺北文學獎現代詩組首獎得主洪萬達的作品就叫做〈一袋米要扛幾樓〉，而作者洪萬達本人也在網路上回覆，希望網友在這首詩公布後，能花幾分鐘理解這首詩想說的，或是培因可以傳達的。
洪萬達提到，這首詩可能不如多數人想像的那樣，它不是一首好笑的詩。他認為，文學獎一點都不有趣，近幾年某些作品在他看來甚至到了胡鬧的地步。他說：「我在寫詩的幾年間載浮載沉，我從不迎合文學獎，這次的爆冷門是連我本人都相當意外的」。
他附上當初自己對這首詩的看法：「一袋米要扛幾樓？不過就是延異的薛西佛斯。哪一天才能讓世界感受到痛楚？培因引爆世界的同時是給自己的使命解脫」。文末提到：「我們就生活在痛楚之中，什麼時候幸福猶末可知」。
許多網友留言朝聖，並恭喜作者得獎，「推本人。但真的標題讓人想看」、「我完全不懂詩但推本人，恭喜得獎」、「推，能得獎很猛，而且標題還有梗」、「本人親自回文很有誠意，恭喜你得獎」、「八卦出文豪了，PTT之光」。
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