常用「西元年」還是「民國年」？網發問意外掀戰

當需要記錄年份時，你會選擇用「民國年」還是「西元年」？近日有網友好奇發問，意外引發網友論戰。

台灣在日期表達上，除了國際通用的「西元年」外，也有以中華民國成立為起始的「民國年」，由於無明確規定，日常生活上常看到兩種曆法混用。有網友就好奇，雖然政府機關往來公文都使用「民國年」，但平時似乎較常使用「西元年」，連選舉也是喊2016、2020、2024等，到底哪種才是大家習慣使用的曆法？

綜合網友意見，多數都表示習慣使用「西元年」，不只方便與國際接軌，也因為民國百年後不容易唸，「千囍後就這樣講通常都是指西元」、「西元2000年以前用民國年，西元2000年以後的民國年我記不起來了」、「2000年以前會用民國，後來真的太麻煩」、「除了生日都習慣用西元」、「西元方便就是都直接念末兩位數就好」、「覺得民國越來越難記」。

有網友則堅持使用「民國年」，「民國啊，講自己生日不+19，絕對以為你在講民國」、「當然民國，要怎跟小孩解釋西元元年發生啥事，這件事又關我們×事」、「郵局、國營企業、公股銀行好像都要用民國」、「國軍都用民國啦」、「七年級八年級生也是講民國啊」，也有人調侃不用「民國年」的人：「台幣上有民國年，看不順眼的這邊無償收」。

不過，有些人認為雙曆法併行的做法很麻煩，應該統一，「最好笑的是行照上面車輛出廠寫著西元年，然後發照日期寫著民國年，同樣一份文件還搞兩種格式」。