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萬物齊漲快沒錢吃飯！他點名2集團「價格狂飆讓人食慾大降」
物價年年上漲，消費者紛紛大喊吃不消，有網友抱怨，最近手搖飲店五十嵐、速食店麥當勞、超商泡麵全都漲價，「品質一般但價格又往上飆，讓人食慾大降」，他也因為價格關係而少吃麥當勞、王品集團餐廳等。其他網友也紛紛列出漲幅太誇張的品項，包括鍋貼、章魚燒、手搖飲等。
有網友在論壇Dcard發文表示，「最近看到五十嵐漲價，前陣子麥當勞漲價，再前前陣子泡麵漲價，食物皆漲的時代，想問問看大家有哪些餐廳或食物漲價而現在不太吃的東西？我自己現在已經不太買麥當勞，也不太吃王品系列的餐廳了，品質一般但價格又往上飆，讓人食慾大降，薪水沒漲真的都吃不下啦」。
其他網友則留言「迷客夏、五十嵐、四海」、「八方雲集」、「摩斯漢堡」、「定食8，實在吃不下去了」、「連鎖店都先pass」、「章魚燒，現在一盒都要50元以上」、「大腸包小腸，60元真的買不下去」、「牛肉麵，現在改吃牛肉湯麵，可不可悲」、「臭豆腐40漲到70我真的買不下去」。
還有小吃店老闆親曝苦衷「我是餐飲業的老闆，廠商漲到大家快撐不下去了，幾乎所有東西能漲的全部都漲一輪，東西每個月都在漲，壓力好大，油跟蛋真的漲到超沒天理的」。
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