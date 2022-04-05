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台式飯糰靈魂在「菜脯」？ 饕客曝：黃金三角缺一不可！

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。台灣傳統飯糰。 圖／聯合報系資料照
示意圖。台灣傳統飯糰。 圖／聯合報系資料照

台灣早餐店有多種餐點選擇，不論是中式蛋餅、油條、飯糰，或是西式三明治、烤土司等，都備受民眾歡迎。日前就有一名網友分享「台式飯糰的靈魂」在於「菜脯」，老饕們還曝飯糰的「黃金三角」，分別為油條、滷蛋、肉鬆。

一名網友在PTT發文表示，他覺得台式飯糰的靈魂在於菜脯，少了這一味彷彿披薩沒有起司，珍珠奶茶沒有珍珠，因此菜脯對飯糰來說有畫龍點睛的作用，他也問眾網友們「這個觀點是否認同？」

對此，馬上有饕客回應「靈魂是油條」、「應該是花生粉跟糖粉」、「紫米的也好吃」、「應該是油條跟肉鬆」、「油條」、「靈魂就是肉鬆，肉鬆好吃整顆就好吃，最不需要加的就是油條，每次飯糰看到加上油條，就覺得不搭」、「飯糰的黃金三角，油條、滷蛋、肉鬆」、「滷蛋畫龍點睛」、「沒有蛋的飯糰不是好飯糰」、「老油條是靈魂」、「蘿蔔乾、油條、肉鬆，三者缺一不可」、「菜脯跟肉鬆很重要」。

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