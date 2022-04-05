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人妻巧思做素三牲 Q版造型萌翻網友：想買！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發揮巧思，做出三牲造型饅頭，吸引許多民眾想購買。圖擷自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」
一名網友發揮巧思，做出三牲造型饅頭，吸引許多民眾想購買。圖擷自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」

清明連假掃墓祭祖時，家家戶戶都會準備常用的「三牲」來拜拜，日前有一位超強人妻發揮創意，做出超可愛Q版三牲，而且總共只要9樣材料，不需要肉類就可完成，成品照吸引大批網友稱讚「好專業，超可愛」。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享自己做的「三牲」，總共只要用中筋麵粉、砂糖、酵母、水、植物油、可可粉、竹碳粉、紅麴粉以及一些紅豆泥當內餡，就可以做出可愛的「三牲造型饅頭」，只見她用這些材料精巧的做出了雞、魚跟豬肉，魚鱗與豬肉的紋理都做得維妙維肖。

不少人看了直呼「超可愛」、「真的太強了」、「好可愛的魚」、「很可愛，真厲害」、「我真心覺得太有才了」、「魚的配色太猛了」，還吸引網友們想要團購「太可愛了，可以下訂嗎？」、「肉的顏色好逼真，太厲害了，請問有想開業嗎？」、「太萌了，可以下訂嗎？」、「可以預訂嗎」。

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