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東南水泥意外司機跳車影片瘋傳 網問：「為何知道要逃跑」引熱議
昨日高雄東南水泥高塔拆除工程發生意外，壓損高壓線路，造成雙鐵被迫停駛，除了交通大亂，拆除現場的工安危機也是眾所關注的焦點，網上流傳一部事發當時怪手司機驚險逃生的影片，讓許多人捏了把冷汗，也讓人聯想起去年造成一死的高塔拆除意外。
一名網友在「PTT Web」以「為什麼怪手司機知道要先跑？」為題發文，表示自己看怪手拆塔的影片，觀察到起初塔身結構向下崩塌時，「其實是往司機的反方向倒的」，但令他不解的是「為什麼司機一開始在塔身沒倒向自己的時候，就知道要先跑了」。
此文一出引起網友熱烈討論，有人認為這與去年東南水泥的拆除高塔工安意外有關，當時因拆除物不穩固，怪手司機當場被噴霧塔活埋，「有之前案例教育」、「因為已經有一個怪手司機的經驗了，這次當然知道要先跑，要倒哪裡自己也不知道」、「做這工作，知道危險性，第一時間沒倒就要烙跑了」、「看到和預期的倒塌方式不同，知道出問題」。
也有人指出另一部影片可以聽到無線電那頭有人大喊「快跑」，「另一側的影片，有呼叫怪手快退」、「無線電就有呼叫司機快跑了」、「線斷了就大喊快跑了吧，方向也完全不對勁」、「這就是為什麼你、我不是專業的怪手司機」、「拆久了總會有經驗的吧」、「老師傅的直覺」、「反正跑一定沒事啊」、「說不定他們的SOP就是倒了先跑再說」、「我講認真的，是我在現場，直接腿軟跑不動」。
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