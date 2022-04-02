他厭世列舉六年來重大事故 悲催問：會苦盡甘來嗎？

昨日高雄東南水泥舊廠發生儲槽拆除意外，造成台電輸電線路斷線，影響高鐵輸運。一名網友在PTT以「這六年該經歷的都經歷過了吧」為題，列舉近年來台灣人所經歷的各項事故，字句間透露出無奈之感，引起網友熱烈討論。

原PO大嘆：「往後應該沒有比這個更糟了吧？好日子應該快來了吧？」引起網友們深切共鳴，「你忘了疫情」、「還有地下瓦斯管爆炸」、「住台中，以上只有缺水影響到那幾天沒洗澡，感覺沒什麼差，都沒遇到停電」、「一切才剛剛開始」、「至少台美關係大躍進，台灣保住了，要不然你根本連在這邊酸的機會都沒有」、「很多人覺得不是政府的問題」。