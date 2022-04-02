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他厭世列舉六年來重大事故 悲催問：會苦盡甘來嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
昨日高鐵左營路段供電中斷，影響大批連假返鄉旅客。記者邵心杰／攝影
昨日高鐵左營路段供電中斷，影響大批連假返鄉旅客。記者邵心杰／攝影

昨日高雄東南水泥舊廠發生儲槽拆除意外，造成台電輸電線路斷線，影響高鐵輸運。一名網友在PTT以「這六年該經歷的都經歷過了吧」為題，列舉近年來台灣人所經歷的各項事故，字句間透露出無奈之感，引起網友熱烈討論。

原PO細數這六年來發生的重大事件，包含：

  • 2017年大潭發電廠的天然氣供應管線異常，引發815全台大停電

  • 2018年普悠瑪列車因自動防護系統未開啟，加上車速過快，在蘇澳發生出軌翻覆意外，造成18人死亡。

  • 2019年南方澳跨港大橋斷裂，壓損台電高壓電纜，造成數人傷亡、兩千多戶停電。

  • 2021年太魯閣號撞上滑落邊坡的工程車，奪走49人的生命。

  • 2021年全台雨量少，造成半世紀以來最嚴重的乾旱。

  • 2022年全台大停電、桃機大停電、高鐵停電。

原PO大嘆：「往後應該沒有比這個更糟了吧？好日子應該快來了吧？」引起網友們深切共鳴，「你忘了疫情」、「還有地下瓦斯管爆炸」、「住台中，以上只有缺水影響到那幾天沒洗澡，感覺沒什麼差，都沒遇到停電」、「一切才剛剛開始」、「至少台美關係大躍進，台灣保住了，要不然你根本連在這邊酸的機會都沒有」、「很多人覺得不是政府的問題」。

停電 高鐵

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