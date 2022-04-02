快訊

圖解新聞／本土疫情今年新高 清明掃墓先看清各地規定

宜蘭市中山國小傳1生染疫 今早10點全校篩檢估逾900人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連員工都不知道！麥當勞紙盒縫隙有妙用 再也不怕打翻飲料

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現麥當勞雞塊紙盒中的縫隙，其實有著特別的功能。 美聯社
網友發現麥當勞雞塊紙盒中的縫隙，其實有著特別的功能。 美聯社

麥當勞的薯條、雞塊和可樂等食物在全世界暢銷，其中常拿來裝雞塊或漢堡的紙盒，打開後中間其實有一層夾縫，但鮮少有人特別去留意。但最近有位日本網友，意外發現這層夾縫的妙用，分享出去之後獲得許多人的迴響。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「akaaokiiro_」分享，表示如果將插在飲料上的吸管，塞進雞塊紙盒中間的夾縫，並且將薯條放在紙盒的另一端，就能剛好將一整份的快樂兒童餐交給兒子。

Akaaokiiro另外分享一張照片，可以看到他綁著安全帶的兒子，紙盒剛好平攤在他的左右大腿上，並靠著吸管的支撐，即使在車上飲食也不容易打翻。發現到這點之後，不禁讓他認為該不會紙盒中設計的那層小縫，就是為了這個功能而生。

利用縫隙擺放餐點，就不用擔心晃動翻倒。圖擷取自twitter
利用縫隙擺放餐點，就不用擔心晃動翻倒。圖擷取自twitter

網友們也紛紛表示「居然還有這招」、「簡直天才啊」、「我在麥當勞工作了十年，第一次看到這個點子」、「我有朋友也幹過這種事」、「用在我的小孩身上應該還是會打翻」、「我連有那個洞都不知道」、「馬上下次來試試」、「長久以來的煩惱就這樣解決了」、「我現在大腦整個快樂兒童餐了」。

麥當勞

延伸閱讀

麥當勞停售8項產品 網崩潰點名它最可惜：都只吃這個

賞櫻也犯校規？東大防疫政策惹眾怒 學生賣眼罩諷「小心別看到花喔」

失言？講實話？姬路市長畢典致詞「在座各位都是三流大學學生」

冷氣兩年沒清理 他一拆濾網傻眼「難怪電費會暴漲」

相關新聞

連員工都不知道！麥當勞紙盒縫隙有妙用 再也不怕打翻飲料

麥當勞的薯條、雞塊和可樂等食物在全世界暢銷，其中常拿來裝雞塊或漢堡的紙盒，打開後中間其實有一層夾縫，但鮮少有人特別去留意。但最近有位日本網友，意外發現這層夾縫的妙用，分享出去之後獲得許多人的迴響。

網友愚人節買萬波「結冰水」 意外釣出狂人一次下訂30杯

連鎖飲料店「萬波島嶼紅茶」素來以古早味紅茶聞名，不僅有多元的配料選擇，還能做到「微微糖」的精細客製化糖度調整，廣受手搖愛好者的喜愛。近期萬波看準4月1日愚人節，推出一日限定創意飲品「結冰水」活動，整杯手搖杯裡只有飲用水和冰塊，一杯賣10元，創意滿分的行銷手法，引起許多網友前往朝聖購買。

冷氣兩年沒清理 他一拆濾網傻眼「難怪電費會暴漲」

春天忽冷忽熱，氣溫突然飆高時就想開空調來降溫，但又擔心一開下去電費暴漲，特別是如果冷氣缺乏保養，更可能白白耗電卻沒多涼。最近一位日本網友，就分享了一張讓他冷氣電費暴漲的「元兇」照片，引起許多人的迴響。

自家公司內部消息多 股票買不買引兩派論戰

日前一名網友在「Dcard」發文提到，之前和朋友聊天時發現，很多人雖長期待在公司內部，但因為知道得越多，就越不願意購買自家股票，因此發文詢問網友會不會買自家的股票。

為什麼阿嬤覺得我吃飽了？國中生搜尋紀錄公開 網笑翻：創意無限

使用Google要搜尋關鍵字時，都會看到過往搜尋紀錄，生活中的一舉一動都會留下痕跡。近日有網友發文分享自己14歲妹妹的搜尋紀錄...

正妹訂外送備註寫滿「不要醬」 眾人見狀噴飯：老闆會出事

外送服務對許多人來說是一大福音，只要動動手指頭就可以坐在家中等候美食上門，而且有什麼需求只要在備註欄裡填上所需要的服務，店家也能一目了然。不過有一名女網友抱怨之前要求不要在餐點裡「加醬」，但老闆還是會加入，讓她只好在備註裡寫滿「不要醬」的字句，沒想到照片一PO出讓眾人看了全笑翻天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。