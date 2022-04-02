連員工都不知道！麥當勞紙盒縫隙有妙用 再也不怕打翻飲料

麥當勞的薯條、雞塊和可樂等食物在全世界暢銷，其中常拿來裝雞塊或漢堡的紙盒，打開後中間其實有一層夾縫，但鮮少有人特別去留意。但最近有位日本網友，意外發現這層夾縫的妙用，分享出去之後獲得許多人的迴響。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「akaaokiiro_」分享，表示如果將插在飲料上的吸管，塞進雞塊紙盒中間的夾縫，並且將薯條放在紙盒的另一端，就能剛好將一整份的快樂兒童餐交給兒子。

Akaaokiiro另外分享一張照片，可以看到他綁著安全帶的兒子，紙盒剛好平攤在他的左右大腿上，並靠著吸管的支撐，即使在車上飲食也不容易打翻。發現到這點之後，不禁讓他認為該不會紙盒中設計的那層小縫，就是為了這個功能而生。

利用縫隙擺放餐點，就不用擔心晃動翻倒。圖擷取自 twitter

網友們也紛紛表示「居然還有這招」、「簡直天才啊」、「我在麥當勞工作了十年，第一次看到這個點子」、「我有朋友也幹過這種事」、「用在我的小孩身上應該還是會打翻」、「我連有那個洞都不知道」、「馬上下次來試試」、「長久以來的煩惱就這樣解決了」、「我現在大腦整個快樂兒童餐了」。