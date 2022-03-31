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一個人去吃到飽很怪？網推「單身友好」餐廳 不必擔心被加價

聯合新聞網 / 綜合報導
有些人自己去吃到飽會感到尷尬，許多網友則表示其實自己去吃比較開心。示意圖/Ingimage
有些人自己去吃到飽會感到尷尬，許多網友則表示其實自己去吃比較開心。示意圖/Ingimage

日前PTT網友在WomenTalk版發文表示，朋友最近自己一個人去吃到飽餐廳，試過一次之後覺得很滿足，之後可能也會這樣用餐。原PO感到新奇，發文提問，是否有人也像她朋友一樣會自己一個人去吃到飽餐廳用餐。

原PO發文提到，朋友向他提起最近剛解鎖自己一個人去吃到飽的新成就。過程中只是靜靜地吃，沒有和任何人說過一句話，想吃幾盤就拿幾盤，最後再默默離開店裡。雖然如此，卻讓他感到滿足，並表示之後可能還會再這樣用餐。讓原PO發文提問，是否有網友也會自己一個人去吃到飽。

網友們留言分享自己一人去吃到飽的經驗，「有用過生日半價自己去吃銅盤」、「前陣子我就自己去欣葉，只拿三盤還沒擺滿的那種，吃完還蠻開心的，完全不用顧慮到別人就只要專心吃飯就好，很棒耶」、「我會自己去啊 但有些店要另外加錢」、「曾經自己去吃過，可能店員看我太可憐一直來陪我聊天」。更有網友表示，自己一個人去吃到飽比較盡興，「一個人吃特別爽，不信你試試」、「欣葉、涮乃葉都吃過，會上癮」、「常常啊，專心的吃+配影片，滿爽的～」、「有，有時候就是需要這種一個人享受美食的悠閒時光」、「有時候光顧著聊天會忘記品嚐美食」。

不過有些吃到飽店家若自己一個人去吃，可能面臨被加價的窘境，留言區有網友就整理一些「單身友好」店家供網友參考。其中欣葉、涮乃葉，都是很多人獨自去吃到飽的選擇，「有啊，心血來潮去吃欣葉」、「自己吃過涮乃葉」、「全省漢神海港都有當天壽星優惠，很常有壽星自己一個人去吃，漢神帶位的人員也帶得很自然。台北條通那間鐵叔叔起司蛋糕吃到飽，每天也幾乎都有一個人去吃的。涮乃葉跟千葉都看過一個人去吃的，以上一個人去都不用另外加錢。附帶補充吃到飽一個人吃會要加錢的有色鼎（燒肉）、小蒙牛（火鍋）跟鬼椒（火鍋吃到飽）」。

吃到飽 PTT

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