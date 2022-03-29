各機構公司「臺、台」用字不同 背藏文化移植及國家正統之爭

「臺」、「台」被許多人認為是異體字，兩者通用，但是不同機構企業的正式名稱依舊不同。日前大學兼任助理教授李律表示，他在校稿時遇到這兩個字，但「校到瘋掉以後會學到的一些冷知識」，並提出他的觀察及疑惑，引起許多網友熱烈回應。

李律分析，只要涉及地名，正式出版品均使用正體字「臺」而非簡化版的「台」，且大學基本上都使用「臺」，如臺灣銀行、臺灣鐵路、國立臺灣博物館、國立臺灣大學、國立臺灣師範大學。然而規律仍有些例外，例如台視、台灣積體電路、台灣高鐵、台灣水泥、台灣啤酒、台灣電力公司、台達電等等。

底下有人分享相關經驗，「核銷的收據沒有用臺字會被退」、「雖然大學基本上都沒使用簡化版，但台灣聯合大學系統偏偏用簡化」、「小學的時候記得也是這樣教，保險起見考試的時候不能寫簡化版」、「臺鐵的站名用臺，北捷的站名用台」。

此現象也讓李律思考「選擇不同字做為標準字的公司想傳達的形象為何？」、「兩者比較起來似乎有什麼共通性？」他補充，一說是馬英九執政時，中央加強各機關政府必須厲行書寫正體「臺」字，而他猜測使用「台」字的半公營企業早年多來自省府、省議會，黨外意見較多所致。

也有人說明不同字體的使用原因，「某些設計上使用『台』似乎是為了視覺平衡」、「聽說『台』去中化意味較重」。而內行網友指出日治及清代以「臺灣」為主流，中國則是在1920到1930年代興起幾波簡化漢字的運動，後來簡體字便隨著國民黨的政權發展充斥在台灣各處，直到「中共全面惡搞簡體字之後，國民黨為了中國正統之爭於是刻意強調繁體字」。