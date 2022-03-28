快訊

基隆第二分局長「陰轉陽」染疫 基市警局累計11人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北生活月薪多少才夠 網分析：至少要4萬

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇「在台北生活月薪至少要達到多少？」網一致認為「要4萬元才夠」。圖為上班族示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名網友好奇「在台北生活月薪至少要達到多少？」網一致認為「要4萬元才夠」。圖為上班族示意圖。圖／聯合報系資料照片

萬物齊漲的時代，在台北市生活，究竟要賺多少薪水才值得北漂呢？日前一名網友表示，她是商學院畢業的新鮮人，學長姐告訴他們進入職場「薪水4萬左右」算是能力很強的，但她發現多數工作月薪3萬以內，因此好奇「在台北工作，大約薪資要多少才算好呢？」對此，多數人建議至少要月薪4萬起跳。

一名網友在Dcard指出，她是商學院畢業生，學長姐告訴他們「台北的工作底薪約2萬8千元左右，有能力的人可以達到3萬2千元至3萬3千元左右，能力很強的則可領到4萬元」，雖然以前基本薪資是2萬2千元，最近的基本工資有所提升，但徵才網站上仍開出不少2萬8千元的工作，因此她好奇「如果要在台北生活的話，月薪要達多少才能足以維持基本開銷？」

文章曝光後，引起熱議，多數人認為平均要「月薪4萬元」，網友們分析「（可接受的）底薪多少取決你想過什麼生活吧，月收2萬8千元或月收10萬元的生活方式不同，但我自己認為，如果要在台北過的還算舒適，最少也要月薪5萬元，因為得包含房租、生活費、儲蓄、孝親」、「如果台北工作沒有4萬元，就不值得待」、「我是商科畢業的，北上起薪4萬5千元，我都覺得自己過得很辛苦了，沒有4萬元建議待在南部就好了」、「一個人生活的話，認為2萬8千元可以剛好維持基本生存，5萬以上才能夠擁有生活品質，如果真的想在台北工作，真的要三思，我自己就是選擇先回家鄉工作的人」、「領3萬月薪在台北生活是窮忙一場」、「在台北市工作，沒房需要月薪5-6萬以上」。

但也有人表示，「如果住家裡不用付房租的話，基本薪資就ok了」、「沒那麼誇張啦。我第一份工作在台北薪水也才32000」、「需不需要租房子是關鍵」。

薪水 新鮮人 北漂

延伸閱讀

室內16坪被隔成三房 網見建商設計圖驚呆：確定要買？

主管和下屬打成一片是好事嗎？ 網搖頭嘆：牽涉利益就撕破臉

只想撈一筆？他不看好iPhone訂閱制 網曝秘訣：等於省錢換新機

詭異光點劃破新北上空 網一看嚇傻：是信號彈快報警

相關新聞

台北生活月薪多少才夠 網分析：至少要4萬

萬物齊漲的時代，在台北市生活，究竟要賺多少薪水才值得北漂呢？日前一名網友表示，她是商學院畢業的新鮮人，學長姐告訴他們進入職場「薪水4萬左右」算是能力很強的，但她發現多數工作月薪3萬以內，因此好奇「在台北工作，大約薪資要多少才算好呢？」對此，多數人建議至少要月薪4萬起跳。

不想去員工旅遊怎辦？ 網分享各種千奇百怪「不去理由」

員工旅遊雖然是福利，但如果要自費前往，且跟同事不熟，可能會讓不少職場新鮮人猶豫，一名網友指出，他3月初到某公司上班，沒想到4月中旬公司就舉辦員工旅遊，但因為他入職不到半年，所以要自費參加，他不知道該如何拒絕參加員工旅遊，於是上網向眾網友們求救。

爭鮮哪盤CP值最低？ 眾狂指「這項」：比天龍人還盤

迴轉壽司店爭鮮在台灣分店非常多，可見其受台灣民眾的歡迎，不過有一名網友最近就發文表示，他認為爭鮮有許多品項都不值30元，並點出10盤他心目中CP值最低的品項，網友也回應，「會買玉米軍艦的真的盤」。

台中「這家燒肉店」大勝屋馬 老饕：根本不在同檔次

台中有許多燒肉店，其中又以屋馬受到許多人歡迎，不過有一名網友最近好奇，「屋馬跟茶六誰才是台中燒肉一哥？」揪出網友意外地回應，「俺達肉屋笑而不語」。

20年前就當過！ 他幫堂姪子抽兵種籤一秒臉綠

年輕人當兵最怕抽到「海陸籤」與「金馬獎」，因為不僅要接受魔鬼訓練，還得離家當兵，日前一名網友分享，自己以前就抽到航空特戰部隊的傘兵，最近他幫年滿18的堂姪子抽籤，沒想到他第一個抽籤，還能在1596張籤中，抽到只有4張的「海陸籤」，讓他傻眼問「我該怎麼跟堂姪子說？」

看電影見「停車防撞線」他問用途 內行人曝解答

看電影是許多人喜愛的休閒娛樂之一，不過有網友發現，電影院大螢幕前設有「停車防撞條」，讓他好奇用途為何。內行網友解釋，是因為大螢幕造價昂貴，為了避免觀影者觸摸，或是小孩調皮破壞螢幕，才會設置防護線，提醒不要跨越該處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。