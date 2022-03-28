台北生活月薪多少才夠 網分析：至少要4萬

萬物齊漲的時代，在台北市生活，究竟要賺多少薪水才值得北漂呢？日前一名網友表示，她是商學院畢業的新鮮人，學長姐告訴他們進入職場「薪水4萬左右」算是能力很強的，但她發現多數工作月薪3萬以內，因此好奇「在台北工作，大約薪資要多少才算好呢？」對此，多數人建議至少要月薪4萬起跳。

一名網友在Dcard指出，她是商學院畢業生，學長姐告訴他們「台北的工作底薪約2萬8千元左右，有能力的人可以達到3萬2千元至3萬3千元左右，能力很強的則可領到4萬元」，雖然以前基本薪資是2萬2千元，最近的基本工資有所提升，但徵才網站上仍開出不少2萬8千元的工作，因此她好奇「如果要在台北生活的話，月薪要達多少才能足以維持基本開銷？」

文章曝光後，引起熱議，多數人認為平均要「月薪4萬元」，網友們分析「（可接受的）底薪多少取決你想過什麼生活吧，月收2萬8千元或月收10萬元的生活方式不同，但我自己認為，如果要在台北過的還算舒適，最少也要月薪5萬元，因為得包含房租、生活費、儲蓄、孝親」、「如果台北工作沒有4萬元，就不值得待」、「我是商科畢業的，北上起薪4萬5千元，我都覺得自己過得很辛苦了，沒有4萬元建議待在南部就好了」、「一個人生活的話，認為2萬8千元可以剛好維持基本生存，5萬以上才能夠擁有生活品質，如果真的想在台北工作，真的要三思，我自己就是選擇先回家鄉工作的人」、「領3萬月薪在台北生活是窮忙一場」、「在台北市工作，沒房需要月薪5-6萬以上」。

但也有人表示，「如果住家裡不用付房租的話，基本薪資就ok了」、「沒那麼誇張啦。我第一份工作在台北薪水也才32000」、「需不需要租房子是關鍵」。