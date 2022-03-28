人夫怨照食譜蝦炒韭菜「老婆吃一口就吐」 網嚇壞：像嘔吐物

烹飪需要技巧，不懂做菜的人下廚容易做出可怕的成品。有網友近日遵照阿嬤食譜烹煮「蝦子炒韭菜」，想不到老婆吃了一口就跑去吐，還嫌棄「菜色很烙賽」。其他網友也傻眼表示「這跟我喝掛了以後的產物一樣」。

有網友在臉書社團爆怨公社發文表示，他按照阿嬤提供的食譜煮出「蝦子炒韭菜」，不過照片中的菜並沒有蝦子，而是不少花枝，還有疑似是綠色的蔬菜，整體顏色是咖啡色，看起來並不是很好吃。

網友按照食譜煮菜，成品卻慘不忍睹。圖／取自 爆料公社

該網友說，「老婆嫌棄我煮的菜色很烙賽，我這道菜色是我阿嬤教我的，她吃一口就去吐了，難不成懷孕了？這道蝦子炒韭菜我是挺滿意的，畢竟是我阿嬤的祖傳秘方！菜名是蝦中自有蝦中福」。

其他網友也留言「你老婆還吃了一口證明她真的很愛你耶」、「這明明就是花枝吧」、「你跟我說說蝦子跟韭菜在哪裡？打成汁了？」、「你從哪家餐廳後廚撈的」、「這跟那天我在ktv吃完水餃跟鹹酥雞，喝掛了以後的產物一樣！」