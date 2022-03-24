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電動車是否會提早取代油車？ 網指關鍵由「這點」決定

聯合新聞網 / 綜合報導
網友問電動車是否會因國際情勢，提早取代油車。圖/聯合報系資料照
網友問電動車是否會因國際情勢，提早取代油車。圖/聯合報系資料照

為響應政府政策，現在大多車廠都推出電動車或油電車，儼然已形成趨勢。PTT網友表示，若照現在全球情勢的種種不確定性及油價上漲問題，對於油車發展並不樂觀。他發文詢問，這兩年買油車的人會不會擔心電動車時代提早到來，須面臨提早換車的窘境。

該網友發文表示，幾年前許多車廠都表示會繼續販售油車，且市場普遍認為油車至少還可以生存10到20年。但這兩年幾乎所有車廠都投入電動車研發和量產，再加上俄烏戰爭造成油價上漲，雖電動車也可能遇到供電問題，但是否可能因此加速全球轉型，增加民眾購買電動車的意願，進而加快電動車時代的來臨。而這兩年買油車的人，會不會擔心因此必須在短時間內換車。

許多網友留言表示看法，「台灣先考慮充電便利性，再來想普及，不然都多講的」、「電車成本會越來越高，給你參考」、「台灣大概還要30年吧，電車不能一趟環島對某些人來說就是爛車」、「等充電和加油一樣快，我大概就會擔心了」、「30年吧，頂多變油電混合」、「比較怕電車這幾年就消失」、「台灣連油電混和都推不太動了，不用想全面電車」、「油電都還賣比較好…先討論台灣的油電車比例什麼時候會跟上日本比較實際」。

另外部分網友認為，若售價無法下降，電車就難以取代油車，「車價決定，電車還是不夠便宜」、「除非電車可以一台國產車價格，否則還早」、「（車價）不到一百萬，續航400公里才會考慮電動車」。

油價 PTT 電動汽車

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