為何「北一女神」商業價值狠甩人氣網美 導演揭4大加分特質

26歲藝人蔡瑞雪就讀北一女時，曾憑著亮麗的外形，登上各大節目，後來還遠赴南韓參加選秀，雖然最後遭到淘汰，但仍累積許多粉絲。有「網紅推手」之譽的導演圤智雨（戲引子）就在臉書分析蔡瑞雪狠甩小模的4個原因，引發網友討論。

圤智雨表示，有一位小模向他炫耀，自己有高達368萬粉絲追蹤，但他認為探討一個人的商業價值時，不能只看「臉書追蹤人數」，而是要了解有沒有將「人氣變現」的能力，如果一個人沒因為人氣而取得更有價值的工作，那就不要靠這行當主要收入。

網紅蔡瑞雪經常在社群上分享生活，IG有70萬粉絲追蹤。 圖擷自 蔡瑞雪IG

圤智雨以蔡瑞雪為例，分析蔡瑞雪狠甩高人氣小模的四大加分特質。第一個特質是「舒服感」，現在有很多網紅正妹太依賴修圖、濾鏡，本人會變很正沒錯，但看起來很突兀、不自然。

第二特質是「親切感」，不管是自拍照或外拍照，蔡瑞雪不是永遠一號表情，有大笑、露齒笑、鬼臉等。第三特質則是「生活感」，有人會追求流量，穿金戴銀吃好料，但只會徒增與網友之間的距離感，也會讓人覺得很炫富。

圤智雨認為蔡瑞雪的照片展現出舒服感、生活感，拉近與網友的距離。 圖擷自 蔡瑞雪IG

最後一個特質是「內涵」，如果臉書粉專一天到晚都貼出「各種誘惑文」，那就沒有特殊點，如果可以把自己工作、生活上發生的好壞事，以各種不同觀點分享給網友，就會慢慢有內涵。

貼文一出，網紅「鬼才阿水」也來留言，「但遺憾的是很多人還是只會用數字評斷，根本不會看待背後帶來的價值與影響力，最後就是懂的都賺到錢跟找到想要的合作機會，不懂的繼續自我感覺良好開高價」。