新竹年收300萬算基本？他逛街驚見1幕看傻 在地人抖出真相

新竹設有竹科，許多高科技人才都定居在該地，平均收入偏高也帶動當地物價、房價。近日有網友逛竹北的遠東百貨，發現「特斯拉展區」擠滿人，還以為在逛大賣場，就連高級餐廳也要排幾個月才有位置，讓他不禁發文感嘆「在新竹年收300萬是不是窮人？」貼文一出引發熱議。

原PO在PTT發文表示，先前去遠東百貨竹北店時，發現電動汽車「特斯拉展區」擠滿顧客，人多到以為在逛大賣場，美食街也一樣人潮滿滿，連高級日式吃到飽餐廳都要提前幾個月「卡位」才吃得到，讓他不禁感慨，「在新竹年收300萬是不是窮人？」

貼文一出，許多網友紛紛留言，在竹科年收300萬是基本，「認真講，300以下絕對是窮人沒錯！不用問」、「300萬是新人起薪，碩士幹幾年低標是600萬」、「竹科破千萬不是基本的嗎？」、「以前在社區服務，有些住戶在台積電服務較久，年薪都是千萬以上」。

有網友調侃原PO要提升眼界，「新竹特斯拉滿街跑，不稀奇了」、「特斯拉沒很貴啊，基礎款才一百多萬」、「上週也去看特斯拉，不貴」。也有人理性留言，「特斯拉展區乎一直都那麼多人，很多人都是去吃飯順便賞車，真正下單的沒幾個。而且餐廳還在嚐鮮階段，平日晚上去人潮真的少了很多」，並表示影響人潮的因素有很多，呼籲網友別單憑一面就下定論。