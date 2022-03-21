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最強台劇是哪一部？網點名「13年前神作」創造台灣大突破
《華燈初上》熱潮席捲全台，近來第三季終於完播，劇情中的殺人真兇終於揭曉更是引爆全台。台劇熱潮不斷，一名網友就好奇「最頂的台劇」是哪一部？貼文曝光後，多數網友直指2009年的超強電視劇，「最經典沒有之一」。
這名網友在PTT發問「最頂的台劇是哪一部？」他表示自己對台劇不熟，就連經典台劇《犀利人妻》都沒看過，但他好奇除了近期熱播全台的《華燈初上》之外，最頂的台劇是哪一部？
貼文曝光後，最多網友點名《痞子英雄》，「痞子英雄依然穩坐第一」、「痞子英雄結局收視率還贏同時段的金曲獎」、「痞子英雄最經典沒有之一」、「痞子英雄，以當時來說題材還算不錯」、「痞英，算是台劇大突破又有內容」。
《痞子英雄》為2009年台灣播出的電視劇，以高雄市為取景地，內容講述故事主角痞子（周渝民飾）與英雄（趙又廷飾）兩者不斷與黑暗對抗的故事。
除此之外，也有網友點名其他經典之作，「《命中注定我愛你》吧？我記得這部曾經是台劇收視率最高」、「年輕人不知道20年前《流星花園》紅遍東南亞嗎？」、「《流星花園》都攻到港中韓日了」、「《俗女養成記》、《火神的眼淚》、《我們與惡的距離》都好看」、「《我可能不會愛妳》吧！李大仁太經典」、「《想見你》」、「《下一站幸福》」。
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