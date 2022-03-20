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她才剛買金戒指就掉水溝 網急問：在哪？我要撿！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友的金戒指不小心掉到水溝裡，許多人求問「在哪？我要撿！」照片為示意圖。記者張裕珍／攝影
一名網友的金戒指不小心掉到水溝裡，許多人求問「在哪？我要撿！」照片為示意圖。記者張裕珍／攝影

路上偶爾會拾獲他人遺失的物品，熱心民眾皆會送往警察局，不過如果「純金戒指」掉到水溝，會有人撿嗎？一名網友表示，自己剛從銀樓買的金戒指掉到水溝，無奈因趕時間無暇打撈，不少人看了秒喊「跟我說在哪？我來撿！」

一名網友的金戒指掉到水溝裡，許多人紛紛求問「在哪？」圖擷自臉書社團「爆廢公社」
一名網友的金戒指掉到水溝裡，許多人紛紛求問「在哪？」圖擷自臉書社團「爆廢公社」

一名網友在臉書社團「爆廢公社」指出，她剛從銀樓買了戒指，沒想到一上車就掉到水溝裡，但她因為趕時間，來不及撿起來，於是告訴眾網友「大家會去撿嗎？掉在延吉街某個巷子裡」。

對此，許多人驚呼「撿啊！現在金子很貴耶」、「當然要撿啊」、「撿得到當然要撿，不然就虧大了」、「不撿的話，也請告訴我在哪裡」、「一定撿」，還有人教原PO「把水溝蓋撬開就可以撿了」、「請工務局來處理或用鐵線、衣架做鉤子」、「直接把水溝蓋打開來撿」。

銀樓

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