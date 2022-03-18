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她從娃娃機夾到掃地機器人 回家打開廢到笑
夾娃娃機曾蔚為風潮，現仍受不少人喜愛，而機台內的產品五花八門，卻不見得都「名符其實」。就有網友在「爆廢公社」發文表示，之前在娃娃機夾到掃地機器人，卻發現根本只是夾到一台空殼。
網友表示，在娃娃機夾到一台保夾980元的掃地機器人，回去才發現根本不能用，純粹只是一台「裝著輪子的塑膠盒」，不過她樂觀表示「真的好玩就好，內容真的不要抱太大希望」。
有網友認為這根本就是詐欺，原PO也回應提到「當下打開我一瞬間有這個想法，後來就想給大家笑笑」。其他網友分享，機器人底下可以黏靜電除塵紙，但原PO認為，除塵紙要很小張，不然會擋到輪子。
許多網友表示，「很多娃娃機都這樣，盒子搞得好像很高端，結果打開都是垃圾」、「夾了一個資源回收物」、「好一個仿掃地機器人的玩具車」、「手動式掃地塑膠盒」、「我家也有很多台，也是被騙，所以你的心情我能體會」。
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