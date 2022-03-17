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懷孕未滿三個月不能說？ 她後悔：一定要講

聯合新聞網 / 綜合報導
網友曾被長輩告誡孕期前三個月不能說，卻讓她後悔。示意圖/Ingimage
網友曾被長輩告誡孕期前三個月不能說，卻讓她後悔。示意圖/Ingimage

民間習俗百百種，有一說女性在懷孕三個月前不能告訴別人。一名網友發文表示，之前在孕期前三個月遵守這項習俗，卻被不知情的同事大力拍肩膀，讓她受到驚嚇，還好腹中胎兒平安無事，也讓她後悔當初沒把懷孕的事告知身邊的人。

該網友在「爆怨公社」發文提到，之前懷孕時曾流產，從那之後長輩就要她在胎兒未滿三個月前不要說出來，否則聽到小孩流產，長輩心裡會難過。原PO後來再次懷孕時也謹守這項習俗，在懷孕前期都沒告訴身邊的人。不過在她懷孕兩個多月時，和同事走在路上，遭同事隨手大力拍打肩膀，讓她驚嚇不已，還好小孩沒事。

之後，她就認為只要懷孕就該告訴周遭的人。許多網友留言表示，「所以從小要教小孩對於別人背後及肩膀以上絕不要動手動腳，這是不管男女的，前兩天就有個女的拍了男生頭被男的摔在地上」、「一定要講，人家才會小心待妳，不講馬上槌妳肚子」、「一定要講啊，而且同事也不知道妳懷孕」、「我因為工作是護理師，知道懷孕當下就要說了，因為不能上夜班，有些病人也不能顧，還有照X光的時候，大家才會記得要喊我先閃一下」、「我覺得要講，但不是到處宣揚，而是跟同事先講和常見的朋友跟家人平輩」。

懷孕 爆怨公社

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