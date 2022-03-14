快訊

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

胖老爹炸雞是否過氣引話題 支持者讚：靠「這兩點」屹立不搖

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發現胖老爹現在好像隨時買都有，好奇「是過氣了嗎？」示意圖／ingimage
一名網友發現胖老爹現在好像隨時買都有，好奇「是過氣了嗎？」示意圖／ingimage

台灣速食店繁盛，除了麥當勞與肯德基等大型連鎖店外，以奶香炸雞聞名的胖老爹也吸引許多饕客買單，不過一名網友最近分享，他認為胖老爹已經沒有以前有名了。

原PO在PTT上以「胖老爹過氣了嗎？」為題分享，他發現胖老爹之前分店一間一間地狂開，且一定要提前一小時打電話訂餐，門口也永遠有人排隊，但現在好像隨時買都有，想問其他網友看法，「是過氣了嗎？」。

網友們紛紛留言，「過氣很久了」、「是早就過氣」、「我家附近的胖老爹換老闆後變難吃」、「現炸等太久了」、「每次都要等很久」、「那麼貴到底誰在買」、「過氣很久了，價格也沒多漂亮」、「價格問題啦，調漲2次就沒人想買了」、「漲價後就下神壇了」、「等太久也沒特別好吃」、「最近漲完價後毫無CP值可言，已放生」、「每一家味道都有些微不一樣，品管很差」、「胖老爹真的要看店家，不是每家都炸的一樣好吃」。

不過也有網友表示胖老爹還是以現炸多汁這兩優點聞名，「想吃多汁的就是胖老爹阿」、「隨時買都有？還是現炸的吧」、「優點是現炸，好吃的連肉都入味」、「都還是看到有人在等」、「現在一堆野雞炸雞店也貴得要死，哪會過氣」、「比很多速食店好吃，但就沒內用座位」、「還是得等，而且現在大都外送單」。

胖老爹 PTT

延伸閱讀

壽司郎爽吃1小時結帳「0元」 狂人免費手段曝光引熱議

菜單上「隨便湯」引人好奇 上菜後讓他傻眼：真的是隨便

「一句話」讓麥當勞漢堡變身！ 網：這樣吃超方便

摩斯「這項甜點」重新回歸！ 網：好吃程度好比肯德基蛋塔

相關新聞

他年薪250萬追不到超商正妹 網點出「關鍵原因」：錢是其次

一名年收250萬的科技新貴，為了讓自己早日脫單，不斷觀察生活中有沒有出現心儀對象。最近發現租屋處附近的小七女店員「是自己的菜」，於是一口氣買了幾百杯拿鐵寄杯，並且特地每天早晚去領一杯，以加深女店員對自己的印象。沒想到一個月後竟被對方拒絕，眾多鄉民紛紛點出「關鍵原因」，認為錢早已不是把女生追到手的必勝秘笈。

車子小就是狂！市區大角度斜插停車法 網羨煞：超任性但好爽

台灣地狹人稠停車位難找，車身太大若再加上技術不好，讓停車難度更高。一位網友發現路邊停車格內停了一輛車，但車主的停車模式，讓原PO忍不住讚嘆「車子小就狂啊」。照片曝光引發熱議，讓人大讚該換小車了。

窗戶紗網上莫名結出14顆「麝香葡萄」 內行急喊：別用手碰

日前有網友在爆廢公社附上3張圖表示，他在窗戶的紗網上「收到類似麝香葡萄」，但不確定到底是什麼，因此發文詢問。文章底下有內行網友解答此為荔枝椿象的卵，需要小心處理。

國語作業練習「蜜蜂」注音 生物老師一看插圖暈倒

昆蟲的長相各有特色，在讓學童認識昆蟲種類時，教科書常會用插圖的方式引導學生，不過日前有網友發現「教科書裡面寫著蜜蜂，插圖卻看起來像蚊子」，讓網友笑稱「蚊頭蜂」、「生物老師會當場昏倒」。

人夫折「萬元鈔票玫瑰」送老婆卻覺得怪 網歪樓：顏色錯了

情人節快樂！為了送給老婆驚喜，高雄一名人夫準備1萬元的百元鈔票，準備折一大束鈔票玫瑰花送給老婆，但他試做幾朵後卻覺得怪怪的，便PO文問大家問題出在哪裡？沒想到大家全都笑回...

胖老爹炸雞是否過氣引話題 支持者讚：靠「這兩點」屹立不搖

台灣速食店繁盛，除了麥當勞與肯德基等大型連鎖店外，以奶香炸雞聞名的胖老爹也吸引許多饕客買單，不過一名網友最近分享，他認為胖老爹已經沒有以前有名了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。