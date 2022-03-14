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胖老爹炸雞是否過氣引話題 支持者讚：靠「這兩點」屹立不搖
台灣速食店繁盛，除了麥當勞與肯德基等大型連鎖店外，以奶香炸雞聞名的胖老爹也吸引許多饕客買單，不過一名網友最近分享，他認為胖老爹已經沒有以前有名了。
原PO在PTT上以「胖老爹過氣了嗎？」為題分享，他發現胖老爹之前分店一間一間地狂開，且一定要提前一小時打電話訂餐，門口也永遠有人排隊，但現在好像隨時買都有，想問其他網友看法，「是過氣了嗎？」。
網友們紛紛留言，「過氣很久了」、「是早就過氣」、「我家附近的胖老爹換老闆後變難吃」、「現炸等太久了」、「每次都要等很久」、「那麼貴到底誰在買」、「過氣很久了，價格也沒多漂亮」、「價格問題啦，調漲2次就沒人想買了」、「漲價後就下神壇了」、「等太久也沒特別好吃」、「最近漲完價後毫無CP值可言，已放生」、「每一家味道都有些微不一樣，品管很差」、「胖老爹真的要看店家，不是每家都炸的一樣好吃」。
不過也有網友表示胖老爹還是以現炸且多汁這兩優點聞名，「想吃多汁的就是胖老爹阿」、「隨時買都有？還是現炸的吧」、「優點是現炸，好吃的連肉都入味」、「都還是看到有人在等」、「現在一堆野雞炸雞店也貴得要死，哪會過氣」、「比很多速食店好吃，但就沒內用座位」、「還是得等，而且現在大都外送單」。
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