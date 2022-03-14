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社區公設多了「咖啡機」他嗨翻 網友曝關鍵問題：未來會後悔

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發現社區公設有「咖啡機」非常方便，不過許多人認為「清潔維護」才是大問題。示意圖／ingimage
一名網友發現社區公設有「咖啡機」非常方便，不過許多人認為「清潔維護」才是大問題。示意圖／ingimage

買房除了考慮價格與交通位置以外，公設也是民眾會評估的項目之一，日前有位民眾表示，自家的公設除了常見的健身房、閱覽室、廚藝室以外，最近新增了2台咖啡機，平均一戶每個月可以喝50杯咖啡，讓他大讚「真的很方便」，不過，資深網友認為問題在「清潔維護」。

一名網友在PTT表示，他們社區的公設除了一般的健身房、閱覽室、廚藝室、卡拉OK以及沙發休息區外，之前增添了2台咖啡機，每戶的管理費換算下來有500點，每次喝咖啡扣10點，一戶每個月可以喝50杯左右。

他使用後大讚「真的很方便」，不用喝即溶咖啡，只要冰箱裡有鮮奶，就可以天天一杯熱拿鐵，不但迅速又很舒服，因此他問網友「咖啡機是社區最有效益的公設嗎？」

對此，網友點出關鍵在「清潔維護」，指出「問題是久而久之，咖啡機會輪到誰洗？管理員說他洗過了，你們真的相信嗎？」、「我覺得咖啡機的清潔維護才是最重要的一塊」、「清洗水盤的豆渣都不是什麼難事，奶泡壺你可以在乾的時候拿起來聞看看，裡面的管路清洗，除鈣才是問題啊」、「管理費花在這裡，以後你會後悔的」、「清潔是個大問題，自己買過全自動機就知道了」、「使用率高的話，累積的髒垢就是醍醐味」。

咖啡 買房

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