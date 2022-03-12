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他看台中七期空拍驚呆直呼「根本首都」 網友掀論戰
台北雖是台灣首都，但是市容完整度不一定比其他縣市美觀。有網友近期分享專業空拍玩家拍攝的台中七期空拍影片後，大為震驚，只見台中七期住宅高樓林立，市容美觀完整，原PO也直呼，「台中根本是台灣首都」。未料，貼文一出，立刻掀起各縣市網友論戰。
原PO在PTT發文指，看到台中空拍真的令他相當震驚，他回憶小時候到台中時，一踏出火車站，看到的景象比他的故鄉台南還破舊，後來去了逢甲夜市，一整天下來發現台中好無聊，心想台中城市發展應該不會有起色。
未料數年過去，台中市容大翻轉。原PO驚訝指出，「沒想到現在竟然發展成這樣，比台北還美了，感覺也更先進，台中根本是台灣首都吧，建議中央政府可以設在七期了吧」。
文章曝光後，兩派網友掀起論戰，有人認同原PO說法稱，「台中辣妹多」、「台中本來就屌打台北」、「台北根本不適合發展首都，早就該遷都了」、「新建的就很美，台北都更超慢」、「單論市容真的屌虐台北」、「台中天氣、市容都比台北好」。
不過，有部分網友認為，「台中很無聊，夜晚除了酒跟黑，沒別的，然後台中藝文風氣低落，運動風氣也低落」、「20幾年前 高雄也是灰灰舊舊的」、「那是空拍這樣，你從地表看慘不忍睹，滿滿違停，破爛的人行道跟路面」、「台北去信義計畫區走一圈，屌打了」、「那也只有市政府七期那附近是這樣」、「捷運只有一條還想當首都啊」。
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