英國人回台念國中英文拿「乙」 他嘆：台灣教育專為應付考試吧

日前一名網友在「爆廢公社二館」表示，外甥女從英國回台灣念國中，沒想到成績單出來後，發現英文成績只有「乙」，讓他大嘆「我想台灣的英語教育只是應付考試的吧」。

該網友表示，外甥女是英國人，最近跟著原PO的妹妹回台灣念國中，雖知道成績不好是預料之中的事，但她的英文成績卻只拿到「乙」。外甥女告訴原PO，老師說她說的英文都是錯的，跟課本教的不一樣，讓原PO感到疑惑，發文說道「台灣的英文老師說英國人的英語是錯的？我想台灣的英語教育只是應付考試的吧」。

許多網友表示，「台灣學校教的是為了考試，而且很多已過時，現實生活用不到或是錯誤」、「以前在朋友的店幫忙的時候常常接觸老外，他們說大部分台灣人的英語都是課本的，對他們來說過度咬文嚼字了」、「學校老師教的是考試用的」。

其中也有網友認為可能台灣教的是美語，和英文不太一樣，甚至可能是台灣人較注重文法，「1.台灣目前普遍為美式英語，但也就是一些俚語一些單字的說法不同，文法和整體架構的還是一樣的。2.該找出的是她有問題的地方在哪裡，才知道到底是老師誇張了還是孩子真的錯了。3.就算是在英語系國家，英語考不好，甚至要補習的孩子大有人在」、「很正常啊，口語化的英語跟課本上完全不一樣，我的爛英語到國外說，外國人也聽得懂啊。而且英語系國家，對於發音不標準或是講錯單詞的容忍度很高」。