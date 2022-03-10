外送員揹小孩工作 她「這舉動」網讚：太暖心

網友在「爆廢公社二館」發文表示，平常早餐習慣叫外送，好幾次都是同一位媽媽背著小孩來送餐，發現她都沒吃早餐後，藉機拿飯糰和米漿給她，希望能讓她更有動力接下一單。這暖心舉動讓網友大讚「好感人，謝謝妳的愛心」。

日前一名網友提到，平時習慣用外送點早餐，因為多次都是同一位媽媽前面背著小孩送餐，有次她忍不住問那位媽媽「妳吃過了嗎」，那位媽媽搖頭後就離開了。隔天同事點了外送同樣是那位媽媽來送餐，原PO趕緊塞了兩個飯糰和米漿給她，並要她趕快再接下一單。原PO在文中說明「因為自己也是媽媽，很清楚一邊帶小孩一邊工作，還沒吃早餐的辛苦，很佩服在辛苦的環境下仍保持笑容」。

其他網友們紛紛感動表示，「世界有您的舉動更美麗」、「看了眼淚都快掉了，妳好暖心喔」、「我記得以前還有個男生也是這樣跑外送結果被砲的很慘…說要給保母不然小孩跟著他受苦…（這是）性別正確嗎」、「其實我也常幹這種事…因為我覺得好能量會讓好能量的溫暖繼續傳遞下去」、「最有愛心好人是妳」。