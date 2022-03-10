快訊

俄侵烏後兩國外長首次會晤 協議停火「無共識」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿嬤常跑超商領不存在的包裹 背後原因惹哭網友

聯合新聞網 / 綜合報導
一位阿嬤一直惦記要去超商領孫女寄的包裹，卻忘了孫女早已離世。示意圖/Ingimge
一位阿嬤一直惦記要去超商領孫女寄的包裹，卻忘了孫女早已離世。示意圖/Ingimge

一名超商店長在「Dcard發文表示，去年一位阿嬤常跑進店裡取貨，卻從沒有她的包裹。直到一天阿嬤家人跟著她一起進店裡，才告訴原PO，阿嬤的孫女幾個月前曾寄超商店到店包裹給她，但孫女發生意外過世，阿嬤大受打擊，便一直惦記孫女要寄給她包裹，卻不記得孫女已不在人世。

擔任超商店長的網友表示，去年有天聽到店員不耐煩回覆一位阿嬤：「阿嬤，沒有就是沒有，不要再來問了啦」。她才知道這位阿嬤三天兩頭就進店裡說要領包裹，再三確認電話、姓名及店面皆無誤，卻從未見到阿嬤的包裹。

直到有天原PO再次遇到阿嬤和家人一起來取貨，確認沒有該貨件並離開後，她的家人回到店裡告訴原PO，阿嬤的孫女幾個月前曾用超商店到店寄包裹給她，並仔細教阿嬤如何取貨。不料，孫女意外過世，阿嬤的記憶便停留在孫女要寄東西給她，卻忘了孫女已離世，且包裹已取回。

直到現在，阿嬤偶爾還是會到店裡問包裹到了沒，原PO也會和阿嬤聊天，並從言談中感到到阿嬤真的很愛孫女。

網友們留言表示，「我會一直提醒自己，遇到問題（衝突或困境）不能只看到表面就急著下定論，有時事情的發生是有原因」、「其實這種症狀有點像失智的，還好，不會進化成會生氣的都還好⋯」、「要不要請家人真的幫阿嬤寄一個孫女的東西給她？雖然不知道這麼做是否仍有意義，但說不定是一個好的解法喔」、「店員人也很好耶願意配合，辛苦你們了」。

阿嬤 超商 取貨 Dcard

相關新聞

阿嬤常跑超商領不存在的包裹 背後原因惹哭網友

一名超商店長在「Dcard」發文表示，去年一位阿嬤常跑進店裡取貨，卻從沒有她的包裹。直到一天阿嬤家人跟著她一起進店裡，才告訴原PO，阿嬤的孫女幾個月前曾寄超商店到店包裹給她，但孫女發生意外過世，阿嬤大受打擊，便一直惦記孫女要寄給她包裹，卻不記得孫女已不在人世。

見大S再婚感動 他鼓起勇氣打給「20年前女友」 下場卻荷包大失血

台灣女星大S與南韓男星具俊曄日前宣布結婚，相隔20年終於修成正果，引起不少人熱烈討論。一名網友看到大S再婚的新聞後相當感動，於是決定效仿具俊曄也打給20幾年前的女友，沒想到後果卻是多花了1萬3000元，令網友紛紛爆笑。

也是20年不換！他的LV皮夾從國中用到大 高喊：死也要合葬

每個人使用物品的習慣不同，有的人喜新厭舊，也有人東西到手之後，一用就是好幾年捨不得換。最近一位日本網友，就分享了一個他使用已久的皮夾，引起許多討論。

不能選日本！若開放出國想去哪？ 網極推「1國家」：很chill

新冠疫情趨緩，政府3月7日起邊境解封，將開放外籍商務客來台，只要持續戴好口罩、疫苗打好打滿，就有機會在七月時開放出國旅遊。一名網友發文詢問，若可以出國，但不能選日本，「大家會想去哪個國家？」，引起不少網友熱烈討論。

群眾為俄羅斯入侵烏克蘭上街抗議 「台灣阿北」塞1萬美元後消失

俄羅斯入侵烏克蘭舉動震撼全球，除了各國政府嚴厲譴責之外，民眾也走上街頭向俄羅斯抗議示威，並力挺和聲援烏克蘭，台灣也不例外。一名網友在推特上透露，日前有一群人參加抗議活動時，遇到一名善心的「台灣阿北」塞給了現場參與活動人員1萬美元，這消息讓他聽聞後相當感動。

媽把飯糰捏成「這形狀」孩子拒吃 網一看尖叫：食慾全無

有些父母為了改善孩子挑食的問題，會將食物改造成可愛的動物、卡通造型，希望引起孩子注意，改善食慾，近幾年也有不少創意造型食譜在網上流傳。日前有一位媽媽在臉書社團貼出她的造型料理照片，表示自己很用心製作，但孩子卻一口也不吃，網友一看這位媽媽的「得意之作」都嚇呆了，大呼實在「沒食慾」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。