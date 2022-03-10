阿嬤常跑超商領不存在的包裹 背後原因惹哭網友

一名超商店長在「Dcard」發文表示，去年一位阿嬤常跑進店裡取貨，卻從沒有她的包裹。直到一天阿嬤家人跟著她一起進店裡，才告訴原PO，阿嬤的孫女幾個月前曾寄超商店到店包裹給她，但孫女發生意外過世，阿嬤大受打擊，便一直惦記孫女要寄給她包裹，卻不記得孫女已不在人世。

擔任超商店長的網友表示，去年有天聽到店員不耐煩回覆一位阿嬤：「阿嬤，沒有就是沒有，不要再來問了啦」。她才知道這位阿嬤三天兩頭就進店裡說要領包裹，再三確認電話、姓名及店面皆無誤，卻從未見到阿嬤的包裹。

直到有天原PO再次遇到阿嬤和家人一起來取貨，確認沒有該貨件並離開後，她的家人回到店裡告訴原PO，阿嬤的孫女幾個月前曾用超商店到店寄包裹給她，並仔細教阿嬤如何取貨。不料，孫女意外過世，阿嬤的記憶便停留在孫女要寄東西給她，卻忘了孫女已離世，且包裹已取回。

直到現在，阿嬤偶爾還是會到店裡問包裹到了沒，原PO也會和阿嬤聊天，並從言談中感到到阿嬤真的很愛孫女。

網友們留言表示，「我會一直提醒自己，遇到問題（衝突或困境）不能只看到表面就急著下定論，有時事情的發生是有原因」、「其實這種症狀有點像失智的，還好，不會進化成會生氣的都還好⋯」、「要不要請家人真的幫阿嬤寄一個孫女的東西給她？雖然不知道這麼做是否仍有意義，但說不定是一個好的解法喔」、「店員人也很好耶願意配合，辛苦你們了」。