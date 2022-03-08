手機號碼20年沒換卻等到「他」 一票網友笑回：我也是

知名女星大S與韓國始祖偶像具俊曄再續前緣的消息引爆話題，而重繫兩人的「20年沒換電話號碼」也順勢被眾人大做文章。今（8）日Facebook粉絲專頁「TCPB局長室」小編發文表示，同樣手機號碼20年沒換，但有別於大S等到如意郎君，「我卻等到了假同學」。文章曝光，讓一票網友大讚有才。

TCPB局長室是由台中市政府警察局所經營，今日小編趁著時事宣導反詐騙。他指出歹徒常假冒親朋好友，打電話給受害者施展「猜猜我是誰」的伎倆，後以各種理由借款，若受害者不察心軟匯出財物，歹徒隨即捲款潛逃，因此小編提醒「二十年前老情人打來的機會微乎其微，不是詐騙就是借錢」，也建議民眾撥打165反詐騙專線求證，或是安裝來電顯示APP查詢。

底下有網友分享自己的經驗，「我還等到假警察和假檢查官，說我有欠稅要來查封我房子，我要他快點來，我家就住派出所旁邊很好找」、「打來都是貸款的、家人意外要錢的、股票投資的、銀行要扣車的」、「我手機已經30年沒換號碼了，也等不到歐巴來電」、「有個女的打來，說我當初不是答應要娶她嗎？我單身這麼多年，我還不清楚我沒人要嗎？」、「我的手機也是23年沒有換，也是等不到林志玲打電話過來啊」。

更多人則誇讚小編的機智，「真的很會，要給小編加薪啦！」、「這時事很行耶！」、「該給小編記嘉獎了！超神速」、「局長編真的很關注時事呢（笑）」、「小編不錯！很有時事梗！你該不會是『世間情』編劇延攬來的吧？」、「小編有梗，當警察可惜了（無誤）」。