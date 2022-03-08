同事衝「大湖」卻找不到草莓園 他一問笑破肚：太烏龍了

說到草莓的盛產地，想必第一個浮現在腦海裡的是苗栗大湖，想不到日前卻出現「此大湖非比大湖」的狀況。有網友指出，先前同事得知自己買的草莓來自大湖後，近日也去大湖，結果回來抱怨找不到草莓園，兩人對質後才發現同事搞錯。

網友在「爆怨2公社」描述，2月時他分給同事自採的草莓，同事吃後讚不絕口，詢問從哪買的，「我回答說這是大湖草莓，滿有名的」。殊不知後來同事哀怨向他表示攜家帶眷卻撲空，一問之下才發現同事弄錯地點到高雄的大湖火車站，讓網友趕緊澄清：「大湖草莓在苗栗，大湖火車站在高雄，你跑錯了啦！」烏龍事件也讓網友無奈地說：「難道他會跑去位於宜蘭的大溪火車站找豆乾嗎？」

文章曝光，吸引許多網友。有人開玩笑地舉出其他類似的狀況，「改天跟他說三重某家店好吃，他不就搭飛機去日本三重縣」、「那你應該跟你同事說以後要去大陸旅遊，跑一趟台北市即可，有峨眉有洛陽也有南京」、「以前跟同袍要去旗津吃連長的喜酒，路過旗山，以為在隔壁，下了交流道以後展開迷航之旅」、「宜蘭龍潭湖很美，他會不會跑去桃園龍潭找湖景？」。

有人則認為同事事前準備不夠，「伸手牌，自己不查好還怪別人」、「好好笑喔，一般要去哪， 就算有朋友、同事介紹，自己都會查一下吧」、「沒有事先做功課的能力嗎？」、「這不是常識嗎，沒常識要問清楚或上網查還牽拖別人」。