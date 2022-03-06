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全聯旁這ATM有強大功能 網：這真的很好玩

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，她在某間全聯旁發現一台ATM有零錢存款功能，網友表示，「我存的幾千個一元終於可以派上用場了」。示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友分享，她在某間全聯旁發現一台ATM有零錢存款功能，網友表示，「我存的幾千個一元終於可以派上用場了」。示意圖。圖片來源／ingimage

你是否曾經注意到全聯旁的ATM有一個強大功能呢？有一名網友近日就分享，她在全聯旁邊發現一個神祕機台還有隱藏功能，讓她直呼，「發現新大陸！」

原PO在TikTok上分享，她在某間全聯旁發現一台ATM有零錢存款功能，在影片中可以看到她拿了一罐零錢並投入機台中。有網友表示，「我存的幾千個一元終於可以派上用場了」。

@hey__321321 發現新大陸😍#零錢繳費機 ♬ 原聲 - Hayley

網友紛紛留言，「感覺很好玩，上次在捷運存悠遊卡，好像最多只能放十幾個硬幣」、「這個超好玩，我都會跟我男朋友去玩這個」、「我在板橋的全聯也有看過這個」、「這真的很好玩！我之前就把錢這樣存」、「很多銀行早就有這項服務了，只是不是每個據點都有」、「我存的幾千個一元終於可以派上用場了」。

也有網友表示，「設計這個只是想方便繳信用卡的人可以剛好繳整數」、「超難用的，一次還只能100枚」、「這一次只收一百個硬幣，太多就要分很多次」、「上次存了13次300個的，機器搞到快一個半小時，還扣了13次手續費」、「一次100枚15元手續費！」、「其實不太好用，上次存一直被吐回來」、「很麻煩，用到後面一堆人在等我」、「上次投到一半故障，全部退回給我」、「我被吃過錢！請人檢查後還說沒問題，而且沒有賠償，只能自認倒霉」。

全聯 ATM

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