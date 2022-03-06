拉麵店職人精神惹議 他問「煮麵煮出優越感？」

日前一則拉麵叉燒疑似未熟的新聞，引起大眾注意，網友除了針對店家處理豬肉的方式，也討論關於拉麵店態度。有一名網友描述他對拉麵圈的觀察，且以此案例發文詢問「是不是台灣拉麵圈的同溫層太厚了，讓老闆煮麵煮出優越感？」

原PO在Dcard上先是自述「拉麵對我來說就是一個心血來潮會去吃的美食」，但他感覺台灣拉麵界似乎形成一個小圈子，排斥不懂拉麵還去吃的「跟風仔」，再以拉麵叉燒的爭議事件為例，認為老闆貌似惱羞成怒，讓原PO直言「第一次看到這種飆罵顧客髒話的餐飲業誒」，最後他送大家ㄧ句「不要用盲目的愛，給他無限的力量」作結。

日前發生一則拉麵叉燒疑似未熟的爭議，引起大眾討論。圖擷自 Dcard

日前發生一則拉麵叉燒疑似未熟的爭議，引起大眾討論。圖擷自 Dcard

雖然有網友認為店家的規距清楚，應給予尊重，「有沒有規矩跟高不高級有什麼關係，大部分拉麵店的規矩也沒什麼不合理的，老闆方便做生意也能維持客人們用餐體驗的公平性」、「不想照規矩就不要去吃，不懂有啥好嘴？一堆愛吃又愛嫌，麻煩都去吃連鎖的垃圾就好」、「麥當勞要自己丟垃圾都沒意見了，擦個桌子哀哀叫的，何況桌面還是你弄髒的」。

不過網友多表示不解，「我真的不懂，到底吃個拉麵為什麼能吃出優越感來」、「我也不懂，牛肉麵店跟陽春麵店都沒問題，就拉麵店規矩一堆，又不是多高級的料理」、「等等說牛肉麵陽春麵比較便宜的不會這樣，可是義大利麵餐廳也不會這樣誒」、「感覺在日本，拉麵這種食物是師傅對自己的自慢，到了台灣就變成某部分師傅跟所謂拉麵迷莫名其妙的傲慢，日本文化不是用來幫某些人那自我膨脹的優越感背書吧」。

也有拉麵圈內人出面澄清，「這類態度沒有到很好的也不是拉麵圈所有人都很愛，就我的認知，拉麵社團裡面也是有蠻多人不喜歡甚至討厭這類店家的」。