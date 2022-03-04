停電家中鐵捲門打不開 他急上大號快崩潰網笑「今日最慘」

昨（3）日全台大停電，路上交通號誌、民生用電、工業用電通通受到影響，商家沒電也無法做生意，還有人甚至因此而受困。一名網友昨天肚子不舒服，急著回家上廁所，沒想到因為停電導致家裡鐵捲門無法打開，讓他快要崩潰，貼文一出笑翻一票人。

這名網友在臉書「爆廢公社公開版」貼文表示，昨天回到家時遇到大停電，鐵捲門沒電無法開啟，手機的電量也只剩下2%，更慘的是當下他急著想上大號，讓他崩潰地直呼「是不是感到恐慌，該怎麼辦？」

許多網友忍不住笑說「手上的東西快先塞著」、「po完文沒電了，安息吧」、「請勿隨地便溺」、「沒電，監視器也沒電，自家門口就…事後再處理就好」、「替您的內褲感到惶恐」、「你都可以po文了，那應該還可以忍受」、「悲劇中的悲劇」、「今天就你最悲傷」。

還有人建議趕快借廁所才是當務之急，「隔壁鄰居借一下」、「快點找最近的有廁所的便利超商吧」、「找加油站」、「便利商店，很多有充電+廁所」、「找公園或者小七之類的先上廁所再說啊」、「先飆去任何有開放廁所的地方」。