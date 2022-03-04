快訊

藍委送「美花牌跳電雞排」諷失政失信 王美花面色鐵青

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜！專家揭原因

停電家中鐵捲門打不開 他急上大號快崩潰網笑「今日最慘」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友回家趕著上廁所，卻遇到停電鐵捲門打不開，讓他快要崩潰。 圖／爆廢公社公開版
一名網友回家趕著上廁所，卻遇到停電鐵捲門打不開，讓他快要崩潰。 圖／爆廢公社公開版

昨（3）日全台大停電，路上交通號誌、民生用電、工業用電通通受到影響，商家沒電也無法做生意，還有人甚至因此而受困。一名網友昨天肚子不舒服，急著回家上廁所，沒想到因為停電導致家裡鐵捲門無法打開，讓他快要崩潰，貼文一出笑翻一票人

這名網友在臉書「爆廢公社公開版」貼文表示，昨天回到家時遇到大停電，鐵捲門沒電無法開啟，手機的電量也只剩下2%，更慘的是當下他急著想上大號，讓他崩潰地直呼「是不是感到恐慌，該怎麼辦？」

許多網友忍不住笑說「手上的東西快先塞著」、「po完文沒電了，安息吧」、「請勿隨地便溺」、「沒電，監視器也沒電，自家門口就…事後再處理就好」、「替您的內褲感到惶恐」、「你都可以po文了，那應該還可以忍受」、「悲劇中的悲劇」、「今天就你最悲傷」。

還有人建議趕快借廁所才是當務之急，「隔壁鄰居借一下」、「快點找最近的有廁所的便利超商吧」、「找加油站」、「便利商店，很多有充電+廁所」、「找公園或者小七之類的先上廁所再說啊」、「先飆去任何有開放廁所的地方」。

303大停電

延伸閱讀

一圖看懂近期4大停電事故原因、影響、缺電危機

興達電廠事故全台549萬戶大停電 橋檢專案調查

若缺電賭雞排！ 王美花網路熱門關鍵字「雞排、郭台銘」

全台停電！這家名店排休連躲過3次 網驚「跪求行事曆」

相關新聞

停電家中鐵捲門打不開 他急上大號快崩潰網笑「今日最慘」

昨（3）日全台大停電，路上交通號誌、民生用電、工業用電通通受到影響，商家沒電也無法做生意，還有人甚至因此而受困。一名網友昨天肚子不舒服，急著回家上廁所，沒想到因為停電導致家裡鐵捲門無法打開，讓他快要崩潰，貼文一出笑翻一票人。

全台停電！這家名店排休連躲過3次 網驚「跪求行事曆」

昨（3）日因高雄興達電廠開關場發生事故，導致全台大停電超過12小時，因為沒電不能做生意，不少商家哀鴻遍野，不過嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」昨天剛好店休，躲過了停電危機，執行長林佳慧回想過去513、517兩次大停電時，也都剛好店休，讓她開玩笑地說「只要林聰明排店公休，就會遇到大停電」。

影／駕車高歌離席 駕訓班教練帥慘如「復仇者聯盟」

在如今網路發達的時代，許多商家都會利用社群平台，替自己的行號增添一些知名度。甚至在日本，都有駕訓班開始利用影音媒體進行宣傳，而且還真的成功吸引到許多網友關注。

「不能推叔叔下地獄」 他指父母哭喊拒簽放棄急救同意書

當親人的生命走到盡頭，你會繼續搶救下去，還是選擇就此放手呢？日前有網友以病況緊急的叔叔為例，表示長輩哭訴「不能推叔叔下地獄」，遲遲不願意簽署放棄急救同意書，並要求原PO幫忙。底下網友分享自身經驗，多認為放手為佳。

網路發言是否影響交往意願？ 網一面倒：那才是本性

在網路上發言的內容，是否代表一個人的本性呢？日前有名女網友在PTT發文，詢問眾人是否會因男性的網路言論，而改變交往或交友意願。文章一出，底下網友幾乎都認同，「在網路上的才是真實的自己」。

他買到「2022年2月22日2車22號22：22開」車票 想護貝留念卻悲劇了

今年的2022年2月22日是星期二，剛好又是農曆22號，是「全是2」的日子。一名網友分享當天搭乘台鐵，從日期、時間到座位全都是2，令他不禁想要護貝留念，沒想到結局卻悲劇了，引起不少網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。