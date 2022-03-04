全台停電！這家名店排休連躲過3次 網驚「跪求行事曆」
昨（3）日因高雄興達電廠開關場發生事故，導致全台大停電超過12小時，因為沒電不能做生意，不少商家哀鴻遍野，不過嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」昨天剛好店休，躲過了停電危機，執行長林佳慧回想過去513、517兩次大停電時，也都剛好店休，讓她開玩笑地說「只要林聰明排店公休，就會遇到大停電」。
林佳慧在臉書分享2021年5月17日的貼文，當時寫著「看好了！我只示範一次，一週內遇2次大停電，我都剛好排店公休，別問我下次何時休」，還搞笑地說「麥問我！你會驚！」沒想到昨天全台大停電時，店裡又排到公休，讓不少人看了嘖嘖稱奇。
鄉民們紛紛驚呼「神之店休預言」、「妳是仙姑」、「看來你們家不能公休」、「台電會求妳不要休」、「不要亂公休」、「拜託不要休」、「為了避免停電，請勿店休」、「下次店休通知一下」、「求大神行事曆，感恩」、「不用問，下次跟著你們排店休就對了」。
林佳慧事後發文表示，昨天的店休是前幾天選定的，只是沒想到又這麼剛好遇到停電，讓她心情有些複雜，感嘆一次大停電就讓民眾的日常作業、交通等等一團亂，但這都是可以解決的事，「心想那遠方烏克蘭戰爭中的人們，生活在黑暗恐懼，面對無情與無處可躲的奪命飛彈，一想到就覺得眼睛酸酸的！為人們祈禱NO WAR」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言