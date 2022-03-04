全台停電！這家名店排休連躲過3次 網驚「跪求行事曆」

昨（3）日因高雄興達電廠開關場發生事故，導致全台大停電超過12小時，因為沒電不能做生意，不少商家哀鴻遍野，不過嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」昨天剛好店休，躲過了停電危機，執行長林佳慧回想過去513、517兩次大停電時，也都剛好店休，讓她開玩笑地說「只要林聰明排店公休，就會遇到大停電」。

林佳慧在臉書分享2021年5月17日的貼文，當時寫著「看好了！我只示範一次，一週內遇2次大停電，我都剛好排店公休，別問我下次何時休」，還搞笑地說「麥問我！你會驚！」沒想到昨天全台大停電時，店裡又排到公休，讓不少人看了嘖嘖稱奇。

鄉民們紛紛驚呼「神之店休預言」、「妳是仙姑」、「看來你們家不能公休」、「台電會求妳不要休」、「不要亂公休」、「拜託不要休」、「為了避免停電，請勿店休」、「下次店休通知一下」、「求大神行事曆，感恩」、「不用問，下次跟著你們排店休就對了」。