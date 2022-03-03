物價高、天氣差「幹嘛硬住台北？」 網友一面倒列這些優點

身為首都的台北，擁有豐沛的資源，成為許多人趨之若鶩的居住地。然而，日前有網友細數居住台北的不便之處，詢問「如果可以選的話，為什麼硬要居住在台北呢？」文章曝光，吸引大批網友留言分享想法。

原PO在PTT發文表示，交通不一定要靠捷運，南部開車已經很方便，加上台北氣候夏悶熱冬濕冷，物價房價高居不下，「連鎖飲料店同杯飲料多個5～10元」，且覺得其他縣市也有工作機會，「很多地方也有科技園區，公司也不是設在台北，以工作來說沒地要居住在台北吧」，因此他想徵詢大家的想法。

多數網友仍稱讚台北瑕不掩瑜，「交通不單指捷運，人行道、違停、禮讓行人等等整體安全性，台北車禍死亡人數相對人口密度來說應該是台灣前幾名低」、「差在教育資源、國際視野、人文素養，南部很多觀念和台北不同」、「看看台北有多少大型教學醫院，很多疾病外縣市的都會來台北看，這就是醫療資源差異」、「很多活動都優先辦在台北」。也有人直指原PO對工作機會的評估有誤，「金融業高階職缺跟精算都在北部，想留在南部還不一定有缺，不然就是接受薪水沒那麼好的事實」。

也有人認同中南部生活較舒適，「就工作薪水比較高啊，有些人就只看收入，沒在考慮成本」、「台北那麼多資源我其實也不太需要，還是風景好天氣好的地方比較棒」、「台北生活品質真的不好，塞車、排隊、停車等超多不便」、「年輕時會想去台北，但現在還好，覺得人太多了」。