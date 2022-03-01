網友怒「國道五號」連假全台最塞 內行人建議：走替代道路

聯合新聞網 / 綜合報導
國道五號每遇連假就容易壅塞，考驗著駕駛人的耐心。記者許正宏／攝影
國道五號每遇連假就容易壅塞，考驗著駕駛人的耐心。記者許正宏／攝影

228連假不少人往東部、南部跑，宜蘭尤其是熱門景點，空氣清新且交通方便是不少親子家庭出遊的首選，不過每到週末或連假，宜蘭人則飽受「塞車之苦」，日前一名網友抱怨「雪隧在228連假從兩線道封閉成一道，變成三路匯集的車輛搶一線道，上交流道要排隊一小時，在高速公路等紅綠燈排隊又要等1小時，讓她忍不住直呼「全台灣最會塞車的是不是國道五號？

一名網友在臉書「爆料公社」指出「宜蘭人返鄉與遊客的痛苦：管制上沒有更好的方式嗎？」她表示，今年228連續假期，已經在塞車中的雪隧，為何突然兩線道還被封一道，質疑「也沒看到事故，為什麼凌晨都還在塞？」接著她批評，除了連續假期外，雪隧週週上演「未上高速公路，下面就排隊塞車，上高速公路還是要排隊塞車」的情形，讓她質疑「現在有時連平日也會塞？為什麼？」

原PO憤怒表示，開車上礁溪交流道會出現「四路排隊搶上一個交流道」，從蘇澳、羅東、宜蘭北上國5行駛兩線道，到礁溪交流道交會處國道上還需等紅綠燈，會變成三路搶兩線道，她質疑「交通部讓車輛堆積在雪隧前，這樣的政策怎麼會不塞車」。

最後，原PO崩潰指出「蘇澳、羅東、宜蘭、礁溪上交流道前還要排隊塞一個多小時，進雪隧前還需要在高速公路等紅綠燈排隊又塞一個小時多，要走出宜蘭真困難」，週週都在塞車，宜蘭的官員難道都提不出一個更好的對策嗎？

有人認同原PO的想法，回應「連假最後一天塞車也不是一兩年的事情了，阿大家都不肯平日造訪，最喜歡連假一起塞在雪隧車聚啊，這可能是台灣人情味吧」、「因為雪隧限速90，所以一堆人進雪隧怕被拍照就不懂得踩油門，然後不懂得安全距離的規範，如果時速60以下還有人用時速90的車距，那就越拉越長，出隧道通暢是因為這個時候大家就會補油門，所以就不塞了」。

不過，也有網友認為「可走替代道路」，直言「有替代道路濱海及北宜不開，那麼愛開國5就接受塞車事實，宜蘭人就知道往宜蘭的路不是只有高速公路，不然以前沒高速公路是怎麼回去的」、「走濱海公路，搞不好彎一彎都到家了」。

國道五號每遇連假塞車，猶如大型停車場。記者許正宏／攝影
國道五號每遇連假塞車，猶如大型停車場。記者許正宏／攝影

塞車 雪隧 替代道路

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