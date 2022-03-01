她空氣清淨機買3年不知這設置 一拆傻眼：全新的
空氣清淨機主要透過濾網來過濾空氣中的髒污，因此定期更換濾網很重要。日前有位網友表示，她在2-3年前買了一台空氣清淨機，在蝦皮看到有販售同款濾網，才知道自己買的型號有「濾網」，一拆開傻眼，直呼「被自己蠢死了」。
一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文指出，空氣清淨機買了已經2年多快3年了，直到有天看到蝦皮有賣同型號的濾網，很納悶為什麼這台機器裡面有濾網，於是拆開來看看，結果發現裡面的濾網居然是「全新」的，連外面的塑膠封套都沒有打開，因此等同於空氣清淨機沒有過濾作用，讓她無奈又好笑的說「我被自己的愚蠢給笑翻」。
貼文曝光後，引發網友熱議，有人幽默表示「現在不用買新的了，省錢！」、「換個角度想，省了兩年的濾網錢也不錯」、「開心酸的」、「恭喜獲得全新濾網」、「該不會這三年間，妳一直覺得空氣突然變得好清新，一切都是心理作用！？」、「這兩年開的是寂寞啊」、「人體空氣清淨機，心靈空氣品質，森呼吸」，還有過來人回應「妳不是第一個」、「我也用了很久才發現」、「哈哈哈，跟我一樣我買了快要兩年都沒拆！有一天想把它拆起來看髒不髒，要換才發現沒拆！」、「我也是這樣」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言