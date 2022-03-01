她空氣清淨機買3年不知這設置 一拆傻眼：全新的

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友拆開買了2-3年的空氣清淨機，才發現裡面的濾網是「全新的」。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
一名網友拆開買了2-3年的空氣清淨機，才發現裡面的濾網是「全新的」。圖擷自臉書社團「爆怨公社」

空氣清淨機主要透過濾網來過濾空氣中的髒污，因此定期更換濾網很重要。日前有位網友表示，她在2-3年前買了一台空氣清淨機，在蝦皮看到有販售同款濾網，才知道自己買的型號有「濾網」，一拆開傻眼，直呼「被自己蠢死了」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文指出，空氣清淨機買了已經2年多快3年了，直到有天看到蝦皮有賣同型號的濾網，很納悶為什麼這台機器裡面有濾網，於是拆開來看看，結果發現裡面的濾網居然是「全新」的，連外面的塑膠封套都沒有打開，因此等同於空氣清淨機沒有過濾作用，讓她無奈又好笑的說「我被自己的愚蠢給笑翻」。

貼文曝光後，引發網友熱議，有人幽默表示「現在不用買新的了，省錢！」、「換個角度想，省了兩年的濾網錢也不錯」、「開心酸的」、「恭喜獲得全新濾網」、「該不會這三年間，妳一直覺得空氣突然變得好清新，一切都是心理作用！？」、「這兩年開的是寂寞啊」、「人體空氣清淨機，心靈空氣品質，森呼吸」，還有過來人回應「妳不是第一個」、「我也用了很久才發現」、「哈哈哈，跟我一樣我買了快要兩年都沒拆！有一天想把它拆起來看髒不髒，要換才發現沒拆！」、「我也是這樣」。

空氣清淨機 空氣品質

延伸閱讀

整理包／五大殺傷力 各國採取哪些「制裁俄羅斯」手法？打擊有多大？

俄烏衝突 無情戰火下的真情時刻

菜鳥連哪個單位還記不清 俄軍戰俘喊被騙來打仗「把我們當砲灰！」

唐綺陽問最想要身邊有哪星座？ 網推1星座：可當工作神隊友

相關新聞

老婆蒸蛋半小時沒熟急求救 網解答：蒸氣跑光怎麼熟？

蒸了半小時蛋還沒熟？日前有名網友在「爆料公社」分享並附圖表示，老婆蒸蛋蒸了超過半小時，卻「怎麼都不熟」，心急地上網請教其他網友原因。文章曝光至今，不僅累積近萬人按讚，也笑倒一眾網友。

網友怒「國道五號」連假全台最塞 內行人建議：走替代道路

228連假不少人往東部、南部跑，宜蘭尤其是熱門景點，空氣清新且交通方便是不少親子家庭出遊的首選，不過每到週末或連假，宜蘭人則飽受「塞車之苦」，日前一名網友抱怨「雪隧在228連假從兩線道封閉成一道，變成三路匯集的車輛搶一線道，上交流道要排隊一小時，在高速公路等紅綠燈排隊又要等1小時，讓她忍不住直呼「全台灣最會塞車的是不是國道五號？」

她空氣清淨機買3年不知這設置 一拆傻眼：全新的

空氣清淨機主要透過濾網來過濾空氣中的髒污，因此定期更換濾網很重要。日前有位網友表示，她在2-3年前買了一台空氣清淨機，在蝦皮看到有販售同款濾網，才知道自己買的型號有「濾網」，一拆開傻眼，直呼「被自己蠢死了」。

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際　

烏克蘭與俄羅斯發生戰爭，導致國家貨幣瞬間貶值，同時也影響全球經濟。一名網友就有感而發，若未來發生世界大戰，除了虛擬貨幣．．．

百元鈔防偽線歪掉印壞了？ 網友解答：不是假鈔

無論店家或民眾，最怕在交易時收到假鈔或假貨幣。日前有網友在「爆系知識家」表示，新拿到的百元鈔票防偽線與既有的不同，因此懷疑拿到假鈔。底下網友見狀，除了開玩笑外，也有人出面解答，「若都在同一位置，多張鈔票疊起來時，那個位置會特別厚」。

竹北遠百破300元天價手搖飲 他霸氣砸萬元請同事曝11字評價

新竹遠百日前一家飲料店，推出要價385元的「天價飲品」，在網路上掀起熱烈討論。有名網友就認為，店家老闆在規劃產品有自己的策略和評估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。