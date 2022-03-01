她空氣清淨機買3年不知這設置 一拆傻眼：全新的

228連假不少人往東部、南部跑，宜蘭尤其是熱門景點，空氣清新且交通方便是不少親子家庭出遊的首選，不過每到週末或連假，宜蘭人則飽受「塞車之苦」，日前一名網友抱怨「雪隧在228連假從兩線道封閉成一道，變成三路匯集的車輛搶一線道，上交流道要排隊一小時，在高速公路等紅綠燈排隊又要等1小時，讓她忍不住直呼「全台灣最會塞車的是不是國道五號？」

2022-03-01 16:55