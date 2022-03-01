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竹北遠百破300元天價手搖飲 他霸氣砸萬元請同事曝11字評價

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友，購買30杯要價365元的飲品請同事喝。圖/擷取自臉書「竹北遠百最新情報站」
一名男網友，購買30杯要價365元的飲品請同事喝。圖/擷取自臉書「竹北遠百最新情報站」

新竹遠百日前一家飲料店，推出要價385元的「天價飲品」，在網路上掀起熱烈討論。一名網友就認為，店家老闆在規劃產品有自己的策略和評估，讓他很想喝看看竹北最貴的飲品口感如何，「想說既然要喝就順便請同事們一起享受」，霸氣行徑讓不少人驚呼「超狂」，然而有更多網友敲碗，喝起來的味道評價如何。

該名網友在臉書社團「竹北遠百最新情報站」分享，他買了30杯365元的飲品請同事喝，其中還有人多加料，總共花費1萬970元，該飲料店的老闆表示這是開店以來接到的最大訂單。

而對於這「天價飲品」他豪氣直說，「不過就是花了1萬多元買飲品稍微狂了點」，但他也相信這價位在竹北的市場絕對沒問題，「畢竟到處都是年薪百萬高收入族群，偶爾對自已好一點不為過吧」。

文章曝光，許多網友們紛紛回應，「真，盤子」、「我也想當你同事」、「房仲老闆就是狂」、「這杯喝的不是茶品，這杯喝的是誠意、是面子」、「另類的炫富，羨慕不已」、「能用錢買到快樂，都是便宜值得的」。

至於網友們敲碗的味道評價如何，原PO則笑笑回應，「我覺得高價位飲品體驗1次口感就好，哈哈」、「一言難盡意猶未盡的口感。真的無法形容，同事喝免費喝得開心，我就覺得物超所值」。

遠百 手搖飲料

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