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被退回二手餐當全新上菜 早午餐店家道歉：連假人太多

聯合新聞網 / 綜合報導
網友點餐卻發現餐點中的蛋燒焦，因此退回餐點。圖／取自爆料公社
網友點餐卻發現餐點中的蛋燒焦，因此退回餐點。圖／取自爆料公社

扯！網友近日到某早午餐店用餐，因為餐點內的雞蛋燒焦而退回餐點，想不到竟發現被退回的餐點竟被店家送給其他客人食用，其他網友紛紛扮起柯南，確定兩盤是一樣的餐點。事後店家則留言表示，當天是因為送餐人員誤會，才會將退餐再度送出。

網友Han Ling在臉書社團爆怨公社二社發文表示，她於26日到某早午餐店用餐，由於餐點上的蛋有燒焦味，因此退回該盤餐點並退費，直到晚上準備至google評論時，竟發現那盤餐點疑似被送去給其他客戶食用，而對方也有留評論。

差點吃到二手餐的網友Jimphr Chuang也發文表示，「想不到人生第一次差點吃到二手餐！」他表示，當天店家表現極差，不僅漏餐點、食物沒熟，甚至還送二手餐，他們吃到店後一小時仍未上餐，向店家反應後，店員便送來「二手餐點」，但他發現盤內吐司缺角、蛋爛爛的、餐點冷掉，又向店員要求換餐，才得到新的餐點，不過新的餐點也問題一堆。

網友比對兩組客人的餐點，確定是同一盤餐點。圖／取自爆料公社
網友比對兩組客人的餐點，確定是同一盤餐點。圖／取自爆料公社

事發店家也在貼文內留言道歉，並表示「228連假人潮是平日十倍以上，我們無法預料。又因疫情衝擊，人力縮減，我們正在改進並導正，謝謝您的指教。

先前從未有出過給別人吃過餐點的案例，當天是是兩桌客人都有點法式早餐盤，有一桌要求雞蛋要更換，送回內場。另一位送餐人員誤以為，是全新的法式早餐盤，又送了出去，我們願意整筆退費昨日餐點，以及無償請發文者吃飯」。

不過網友對於店家道歉並不買單，紛紛留言「餐點缺一角還撒糖粉你說不知道？怎麼這麼噁心」、「人太多餐出不來就別再接客人，連假常常會把自己的品質搞壞，那一直接最後真的出包了，這樣划算嗎？」、「以為是全新的才出錯？可是原本沒有撒糖粉的，重出以後有撒糖粉欸？」

早餐 連假 爆怨公社

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