火鍋冷藏一動作「最多放10天」 但碰到這三種狀況千萬別吃

在寒冷的冬天裡，吃一碗熱騰騰、有著豐富配料的火鍋，不只能夠滿足口腹之慾，還能給身心帶來一陣溫暖。而最近日本媒體則分享，吃不完的火鍋又該怎麼處理，才能夠確保食物的安全衛生。

根據日本媒體「オトナンサー」報導，一般吃剩的火鍋冷藏，再吃個兩、三天都是沒問題的，差別只在可能某些食材的味道會改變而已。不過由於火鍋煮完放冷後會滋生細菌，同時整個鍋子也會受影響，因此在冷藏前，最好先把火鍋移到其他乾淨的容器內再放。

而要再度品嚐時，當然必須先加熱後再食用。最少必須維持「攝氏75度加熱一分鐘以上」，才能確保有效殺菌。而重複著加熱、放冷後再移到乾淨的容器內這兩個動作，同一鍋食材其實最多可以保存十天左右。不過味道自然會打點折扣。

如果碰到冰起來的火鍋，出現「表面浮現異常白膜」、「散發惡臭」、「味道發酸」等狀況，就代表火鍋已經變質了，請勿再食用以免中毒。不過有時肉類脂肪會在表面結成白色的一層，這種脂肪可以靠加熱化掉，與前述的白膜不同，是屬於仍可食用的狀況。

報導分析，吃火鍋和一般燉煮不同，容易邊吃邊加新的食材入鍋，而要是後放的食材沒熟，容易引起「魏氏梭菌」繁殖造成食物中毒。且若魏氏梭菌未經過高溫殺菌，就隨著剩餘的火鍋一起保存，還可能繁殖並形成芽胞，到時就算再沸煮過也無法清除了，務必須要多加留意。吃火鍋時也盡量保持公筷母匙的習慣，避免個人口中的菌體，進入到大家享用的火鍋之中。