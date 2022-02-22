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雨天停車場成「猛鬼樂園」？日常景色嚇壞台日網友
北台灣連日大雨，已刷新1999年來1月、2月降雨最多的紀錄，不只不利上班出遊，心情更是大受影響，尤其對機車族來說，除了雨中騎車又冷又危險外，濕漉漉的雨衣如何收納也成問題，為了方便，許多人會選擇將雨衣晾在停車棚等無雨處，而此「無人停車場內卻人影幢幢」的畫面不只在台灣成為話題，傳至日本也引起網友討論。
日前有網友在臉書分享一張照片，只見無人停車場中一人影直挺挺的坐在機車上，一動也不動的，令人發毛，走近一瞧才發現原來是晾曬在儀表板處的雨衣，讓心有餘悸的他直罵「到底是誰雨衣會掛成這樣，害林北挫幾勒」、「超怕他頭轉過來」。
其他人見了也表示「夜深人靜時...真的會嚇死人」、「我看到起雞皮疙瘩」、「真的會嚇死」。有人則稱這種只算入門，那種整件雨衣掛在空中晃的，在光線不足的情況下更恐怖，「我們地下室也是，有人勾在鐵管上，我猛一看以為是上吊，媽的」、「沒吊在上面管線的都還不夠嚇人」、「只要有停地下室摩托車的一推，超恐怖的」。
有日本網友將台灣停車場的「雨衣森林」轉至推特，意外也引起討論和轉推，紛紛驚呼「有鬼」、「太可怕了」，也有在台日人表示「已經習慣了」，台灣人也跑來留言笑稱「真的是台灣的下雨日常 ，抱歉嚇到大家了」。
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