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這電器成寒流救星 兩個月「開整天」電費只要280元

聯合新聞網 / 綜合報導
寒流來襲！一名網友好奇一般人使用電暖器的費用，意外揪出網友心頭好，「冷暖型冷氣省錢又好用」。示意圖／ingimage
寒流來襲！一名網友好奇一般人使用電暖器的費用，意外揪出網友心頭好，「冷暖型冷氣省錢又好用」。示意圖／ingimage

今年首波寒流來襲，全台溫度急降使電暖器需求大增，有一名網友好奇，一般使用電暖器的費用大約多少，意外引出網友推薦冬天省錢好幫手。

原PO在爆廢公社公開版分享，他以前常看到開冷氣一個月的電費，並好奇，「那有沒有開電暖器一個月的電費呢？」，意外揪出網友心頭好，「冷暖型冷氣省錢又好用」。

網友回覆，「若為1000瓦，一小時即1度，1度電以5元計，1天24小時，24×5＝120元，1個月30天，120×30＝3600元。但電熱的產品，非必要通常不會無間斷一直運作（真的有必要應該使用兩台以上輪替的方式），再加上這樣電線容易因為長時間高溫，造成接觸點（比如說連接的地方、或是插頭等）的物理性疲勞，進而產生危險。」、「基本上除了除濕機以外，我根本不太敢把電熱的東西開很久的時間。」

此外，不少網友建議使用「冷暖型冷氣」，「有一種東西叫變頻冷暖，夏天吹冷氣，冬天吹暖氣，開機24小時乘2個月，電費280元有找」、「變頻真的超級省」、「我房間用變頻真的超省的～而且我那台噸數好像3.9k，夏天我都從晚上12點開到隔天中午兩個月不到8百吧！」

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