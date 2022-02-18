這是咖啡凍不是冰淇淋！ 名古屋甜點讓奶油控「簡直無法忍」
每個地方因為氣候、人文等條件不同，也都發展出各自不同的飲食文化。即使身處在同一個國家，各地的吃飯習慣也肯定大不相同。最近一位日本網友，就PO出一張名古屋吃東西的照片，引起許多人的迴響。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「JXFJQzCshIg5P4S」最近貼文，內容寫著「說到名古屋的話就是這個了吧」，並隨貼文附上一張咖啡凍的照片。然而畫面中的東西雖然說是咖啡凍，上頭的奶油卻疊到了超乎想像的高度，乍看還以為是什麼冰淇淋之類的東西。
名古屋と言えばこれだがね pic.twitter.com/bB9YOVuRux— のっち (@JXFJQzCshIg5P4S) February 8, 2022
JXFJQzCshIg5P4S表示，不只是咖啡凍，就連點維也納咖啡，都可以看到店家疊上一大層高度嚇人的奶油。他一開始也懷疑過「需要加這麼多奶油嗎」，不過搭配無糖，豆子烘焙恰到好處的咖啡凍和咖啡，品嚐起來其實相當美味。
網友們也紛紛表示「名古屋都這樣吃的喔」、「還以為點的是冰淇淋」、「貌似其他甜點也是這樣」、「超級羨慕」、「感覺超好吃但是會胖」、「對於喜歡奶油的我來說這簡直不能忍」、「不愧是超大碗的聖地」、「暴力的卡路里具現化」、「我應該吃不完這麼多」、「名古屋太猛了」。
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