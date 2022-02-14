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他坐新幹線弄丟東西不只找回 還獲站方送「特製車票」感謝

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友搭新幹線時弄丟東西，結果站方不只找回，還送一張車票造型的感謝卡。圖擷取自twitter
一位日本網友搭新幹線時弄丟東西，結果站方不只找回，還送一張車票造型的感謝卡。圖擷取自twitter

有時出門在外，難免會不小心掉了東西。光是能找回失物，其實就不是一件容易的事，而最近一位日本網友，不只成功的失而復得，還意外收到了對方的一件驚喜小禮。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「Natt82009413」最近分享，表示他最近不小心把一個保溫杯忘在新幹線車上。後來工作人員找到那個杯子，於是將它從富山車站寄送回給Natt82009413。

當Natt82009413收到包裹時，意外發現富山車站除了杯子之外，還送了一張小卡片給他。卡片設計成車票的樣子，正面印有「富山站→客人」的字樣，背面則是謝謝顧客的乘坐，他們對於能解決客人的困擾感到很榮幸，並歡迎顧客能再造訪美麗的富山。

網友們看到之後，紛紛表示「富山站的工作人員太會了吧」、「能找回來真是太好了」、「好周到的服務」、「弄得我也想搞丟東西收一張了」、「我想去富山玩了」、「收到這個肯定會想要再去一次」、「JR的服務真的不錯，以前兒子弄丟手機，他們花三天後就通知找到了」、「好暖喔」、「單純卻最能感動人」。

日本 新幹線

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