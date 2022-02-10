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情人節「女朋友、老婆兩人都帶免費」 店家奇招笑倒網友

聯合新聞網 / 綜合報導
「女朋友、老婆都帶免費」，商家情人節奇招惹笑。圖擷自爆料公社
「女朋友、老婆都帶免費」，商家情人節奇招惹笑。圖擷自爆料公社

西洋情人節將至，不少店家祭出優惠吸引顧客，希望可以趁著商機大賺一筆。日前有網友在爆料公社PO文指出一家商店的奇招，只見店面貼上一張黃紙，上頭除了寫著一般常見的「女朋友95折」、「老婆9折」外，竟然還有「兩人都帶免費」，讓原PO笑問上哪裡去找這種好康，並說「記得兩個人都要帶喔！」

爆笑逗趣的文章在短短四小時內吸引超過5000則留言。多數網友看到的第一眼，就是聯想到血流成河的畫面，「你另一張廣告是不是殯葬業的一條龍打折服務呀」、「明年情人節也是你的忌日」、「兩人都帶⋯⋯找死比較快」；但部分網友仍想出破解的妙招，「帶老婆跟女兒去算免費嗎？」、「我問問老婆跟女兒，但是女兒不屑的說誰要當你的情人啊！」、「帶女友去求婚，現場變老婆」。

至於單身的人則傷感地說，「就是處罰單身狗的概念」、「帶左手和右手去就好」、「可以現場徵一日女朋友或一日老婆嗎？」、「我看起來像是付不起原價的人嗎？」、「這是需要天份的，更何況緣分還沒到」。

爆料公社 情人節

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