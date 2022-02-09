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碗裝泡麵蓋子能幹嘛？他曝一用途 眾人讚「生活智慧王是你」

聯合新聞網 / 綜合報導
泡麵種類多樣是不少人正餐、消夜的優先選擇。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
泡麵種類多樣是不少人正餐、消夜的優先選擇。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

自從泡麵問世後便成為不少人填飽肚子的最佳選擇，隨著泡麵種類越來越多，民眾選擇也更多樣化。一名網友在臉書分享吃碗裝泡麵時沒有餐具的應急方法，貼文一出讓不少人大讚根本是「生活智慧王」。

原PO在「爆廢公社」貼文表示，自己買了一碗碗裝泡麵，卻因為沒筷子可以用而感到苦惱，靈機一動想了一個辦法，他將泡麵蓋子撕成兩半後各自捲起來成長條狀，充當筷子使用。他說這是突然想到的變通方法，但不宜撈太久，少量麵撈起就可以食用。

貼文一出獲得不少讚賞，「真有才」、「生活智慧王是你」、「台灣馬蓋仙」、「不按讚真的說不過去，強啦」、「高手在民間」、「為何吃了幾十年都沒發現？」、「這個不學不行」、「高招，下次在外面真的沒筷子就能用了」。不過也有人無法接受，「還是儘量避免，那個油墨有毒的」、「問題是夾得起來嗎？」、「我以前試過了根本沒用，外層一泡到熱湯馬上爛掉」。

還有網友分享沒餐具時所用的方法，「其實用喝的就可以了」、「我在飯店用過牙刷」、「整碗倒在口裡」、「我之前沒筷子就是先把湯喝完，然後再把麵倒來吃」、「沒筷子時也可以把泡麵先捏碎再泡，泡好後就直接跟湯一起用喝的」、「我朋友用吸管」。

利用泡麵碗蓋當餐具的例子不只這樁，曾有一名女網友在抖音分享將泡麵蓋子捲成一圈，變成漏斗錐狀，當成小碗使用，也引起不少人回憶「好懷念的吃法」。

一名網友將碗裝泡麵的蓋子撕成兩半，然後捲起來充當筷子使用。 圖／翻攝自「爆廢公社」
一名網友將碗裝泡麵的蓋子撕成兩半，然後捲起來充當筷子使用。 圖／翻攝自「爆廢公社」

爆廢公社 泡麵

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