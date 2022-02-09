哪牌泡麵湯頭最讚？ 網友狂推這兩樣：便宜又好喝

泡麵便宜又省時，是許多人宵夜甚至正餐的好選擇，一名網友最近分享他心目中兩項最愛的泡麵湯頭，消息一出引網友大量回覆「肉骨茶」、「來一客鮮蝦魚板」。

原PO在PTT以「湯頭最好喝的泡麵是？」為題分享他心目中最讚的泡麵湯頭，「阿Q的蒜香珍肉很讚，還有一款統一的拉麵泡麵不錯」，引網友推薦兩大心頭好。

眾多網友一致推薦肉骨茶與來一客鮮蝦麵，「味味A肉骨茶麵」、「黃亞細肉骨茶也不錯，但很貴」、「統一肉骨茶」、「肉骨茶真的是便宜又好喝，還不像牛肉麵」、「看來大家結論偏肉骨茶」、「來一客鮮蝦魚板啊」、「來一客鮮蝦加蛋」、「來一客鮮蝦+1」、「來一客鮮蝦，小碗剛好」。

也有網友提供素食選擇，「沒人吃過麻辣燙素飄香嗎？超好吃」、「目前心頭好是素飄香麻辣燙」、「維力素飄香麻辣」、「一定是素飄香麻辣燙，而且要碗裝的」、「素麻辣燙」。

不過泡麵鈉含量高，許多專家都建議民眾少吃，或是與青菜加在一起料理以減少負擔，網友也留言「那麼重鹹重油有負擔」、「洗腎預備軍」。